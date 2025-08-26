Rapid riscă depunctarea și blocarea transferurilor din cauza unui dosar vechi de 13 ani. Povestea completă - Antena Sport

Rapid are un start extrem de bun de sezon cu Gâlcă pe banca tehnică, giuleștenii fiind pe locul secund în Liga 1 după șapte etape. Cu toate acestea, o veste extrem de proastă ar putea să îi lovească pe giuleșteni în viitorul apropiat din cauza unui dosar care se întinde din 2012 încoace.
Clubul patronat de Dan Șucu poate ajunge să fie depunctat și să aibă interdicție la transferuri, însăexistă un risc inclusiv în ceea ce privește excluderea din competiții.
Povestea dosarului care poate “umbrit” startul de sezon al Rapidului
Rapid este implicată într-un proces care datează încă din anul 2012 din cauza unor datorii neachitate către un fost fotbalist al giuleștenilor, Ionuț Stancu, jucător care a evoluat pentru alb-vișinii între 2004 și 2011. Fostul sportiv a cerut imediat după declararea falimentului clubului, mai exact în 2012, restanțe în valoare de 65.079 de euro, plus 755 de euro dobândă.
La suma respectivă se adaugă 5% pe an de la data de 31 decembrie 2011, astfel că suma a ajuns în prezent la aproximativ 110.000 de euro. Cazul celor două tabere implicate a ajuns inclusiv pe masa celor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-au dat câștig de cauză fostului jucător al Rapidului pe data de 12 mai 2025 prin decizie definitivă.
Sportivul și avocatul său au mers ulterior la Comisia de Discplină a FRF pentru a cere măsuri împotriva clubului, astfel încât banii să ajungă în cele din urmă în contul fostului jucător. CD a respins pe 18 iunie cererea, însă Comisia de Recurs a bătut în cuie decizia TAS pe 7 august.
Ce riscă Rapidul odată cu decizia Comisiei de Recurs
Data de 7 august reprezintă un “T0” pentru Rapid, ținând cont că din acel moment clubul lui Dan Șucu intră sub riscul sancțiunilor din partea FRF, potrivit gsp.ro. Prima astfel de sancțiune deja a fost ignorată de giuleșteni, pentru că echipa era supusă următoarei sancțiuni, potrivit primului nivel abordat de Codul disciplinar al FRF: “– clubul va fi obligat la plata unei penalități de la 3.000 la 7.000 lei și i se va acorda un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată“.
Ținând cont că formația de sub Podul Grant nu a virat vreun ban, sancțiunile ar trece la următorul nivel, respectiv depunctarea treptată și interzicerea transferurilor: “– clubului i se va interzice dreptul de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte.
Scăderea de puncte se aplică asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată, urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, calculate de la data expirării termenului de grație, echipei în cauză să i se scadă câte 2 puncte“.