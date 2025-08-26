Rapid riscă depunctarea și blocarea transferurilor din cauza unui dosar vechi de 13 ani. Povestea completă - Antena Sport

Rapid are un start extrem de bun de sezon cu Gâlcă pe banca tehnică, giuleștenii fiind pe locul secund în Liga 1 după șapte etape. Cu toate acestea, o veste extrem de proastă ar putea să îi lovească pe giuleșteni în viitorul apropiat din cauza unui dosar care se întinde din 2012 încoace.

Clubul patronat de Dan Șucu poate ajunge să fie depunctat și să aibă interdicție la transferuri, însăexistă un risc inclusiv în ceea ce privește excluderea din competiții.

Povestea dosarului care poate “umbrit” startul de sezon al Rapidului

Rapid este implicată într-un proces care datează încă din anul 2012 din cauza unor datorii neachitate către un fost fotbalist al giuleștenilor, Ionuț Stancu, jucător care a evoluat pentru alb-vișinii între 2004 și 2011. Fostul sportiv a cerut imediat după declararea falimentului clubului, mai exact în 2012, restanțe în valoare de 65.079 de euro, plus 755 de euro dobândă.

La suma respectivă se adaugă 5% pe an de la data de 31 decembrie 2011, astfel că suma a ajuns în prezent la aproximativ 110.000 de euro. Cazul celor două tabere implicate a ajuns inclusiv pe masa celor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care i-au dat câștig de cauză fostului jucător al Rapidului pe data de 12 mai 2025 prin decizie definitivă.

Sportivul și avocatul său au mers ulterior la Comisia de Discplină a FRF pentru a cere măsuri împotriva clubului, astfel încât banii să ajungă în cele din urmă în contul fostului jucător. CD a respins pe 18 iunie cererea, însă Comisia de Recurs a bătut în cuie decizia TAS pe 7 august.