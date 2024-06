"Sunt fanul lui" Mihai Stoica a dat detalii despre transferul lui Marius Ştefănescu la FCSB: "Nu-i Dennis Man, nu-l vinzi afară" - Antena Sport

Mihai Stoica a dat detalii despre transferul lui Marius Ştefănescu la FCSB. Oficialul „roş-albaştrilor” a dezvăluit că nu a participat deloc la discuţiile pentru această mutare.

„MM” Stoica a precizat că Sepsi nu ar fi discutat despre acest transfer pentru o sumă mai mică de 2 milioane de euro. Asta având în vedere că jumate din suma de transfer va merge către Viitorul Cluj.

„Sunt fanul lui” Mihai Stoica a dat detalii despre transferul lui Marius Ştefănescu la FCSB: „Nu-i Dennis Man, nu-l vinzi afară”

”Dacă semnează, va fi jucătorul nostru. Deocamdată nu s-a materializat. Nu ştiu dacă pixul este departe, dacă este aproape, dacă are pastă. M-aş bucura să se concretizeze pentru că eu sunt fanul lui, după cum am mai spus, dar nu ştiu ce să zic. S-a discutat la alt nivel. Eu nu am participat deloc la discuţii.

(n.r. Ai vorbit vreodată cu el?) Da, cum vorbesc cu fotbaliştii altor echipe. M-am întâlnit pe aeroport cu el anul trecut. Nu am întâlnit oltean bleg, doar olteni hotărâţi. Este un altfel de oltean. (n.r. Unde băgaţi jucătorul U21?) Avem Tavi Popescu, Musi şi Pantea.

(n.r. Dacă rămâne Coman?) Mi-aş dori să jucăm la trei zile şi din septembrie încolo. Avem şanse foarte mari să ajungem în grupele Conference League. Anul trecut, Farul a ieşit din primul tur şi a jucat play-off-ul cu Helsinki şi puteau să se califice. Eu sper să mergem în două competiţii”, a declarat Mihai Stoica pentru orangesport.ro.