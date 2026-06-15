Dorit de FCSB, fotbalistul a semnat. Mutare surpriză în Liga 1

FCSB și Dinamo au fost interesate de transferul lui Andrei Dorobanțu, dar el a ales o destinație surpriză.

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UTA a anunțat pe pagina oficială faptul că a ajuns la un acord cu Andrei Dorobanțu, fundașul lateral dreapta pe care l-a împrumutat de la Unirea Slobozia.

„Andrei Dorobanțu va îmbrăca tricoul UTA-ei până la finalul sezonului 2026-2027, după ce a fost împrumutat de la Unirea Slobozia.

La 21 de ani, fundașul dreapta are deja 104 apariții pentru formația ialomițeană, dintre care 31 în sezonul recent încheiat. De asemenea, a bifat șase prezențe la reprezentativa U20 a României, iar în luna martie a primit convocarea la naționala de tineret. Bine ai venit la Arad, Andrei!”, este comunicatul emis de UTA.

Andrei Dorobanțu a suferit o retrogradare directă în Liga 2 cu Unirea Slobozia, iar acum are șansa să joace din nou în Liga 1.