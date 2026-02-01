Filipe Coelho știe unde s-a făcut diferența în Farul - Craiova 4-1: „Trebuie să acceptăm asta” - Antena Sport

Închide meniul
Filipe Coelho știe unde s-a făcut diferența în Farul – Craiova 4-1: „Trebuie să acceptăm asta”

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 19:52

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a suferit o înfrângere categorică pe terenul celor de la Farul Constanța și a ratat șansa de a-și extinde avansul față de Rapid și Dinamo București.

Gruparea din Bănie a fost prinsă nepregătită de trupa lui Ianis Zicu, iar tehnicianul oltenilor a explicat unde anume s-a făcut diferența în cadrul acestei partide.

Filipe Coelho, dezamăgit după eșecul cu Farul

Farul Constanța a produs una dintre surprizele acestei etape și a învins-o fără drept de apel pe Universitatea Craiova. Denis Alibec a revenit cu gol la gruparea „marinarilor”, reușind să puncteze superb din lovitură liberă.

După fluierul final, tehnicianul Universității Craiova a explicat unde anume s-a făcut diferența dintre cele două formații.

„Au câștigat pentru că au fost mai eficienți decât noi, cel puțin în prima repriză. Am avut multe ocazii de a marca, dar nu am fost eficienți ca în trecut. Cu mai puține ocazii marcam în meciurile trecute. Au fost pragmatici, noi nu, trebuie să acceptăm asta, felicitări adversarilor. Trebuie să muncim mai multe.

Astăzi nu am înscris decât un gol, în meciurile trecute am făcut-o de mai multe ori. Trebuie să analizăm, să fim mai buni. Sunt mândru de jucătorii mei cum au jucat. (n.r. despre intrarea lui Băluță în poartă) A fost decizia jucătorilor, de moment. Nu a fost decizia mea. Bancu este accidentat. O să vedem dacă va lipsi mai mult. Baiaram la fel, o să vedem”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

