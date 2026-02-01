Radu Drăgușin, repriză de coșmar în meciul cu Manchester City! Românul a greșit la ambele goluri - Antena Sport

Titular într-un meci de Premier League după mai bine de un an, Radu Drăgușin a avut parte de o repriză de coșmar în disputa dintre Tottenham Hotspur și Manchester City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul român a greșit la ambele reușite ale „cetățenilor”, care au speculat lipsa de minute a stoperului de 23 de ani pregătit de Thomas Frank.

Radu Drăgușin, greșeli mari pentru Tottenham

Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank în primul 11 la partida cu Manchester City, însă stoperul român a avut parte de o revenire de coșmar în campionatul Angliei.

Fundașul a fost depășit ușor de Cherki la reușita de 1-0 a echipei antrenate de Pep Guardiola, după care acesta a greșit flagrant la faza prin care oaspeții au dus scorul la 2-0.

El a pasat direct la adversar și a fost făcut praf de suporterii lui Tottenham pe social media: „IQ 0. Cum de este încă la clubul nostru?”, „Nu a fost niciodată suficient de bun pentru a îmbrăca tricoul nostru”, au scris aceștia.