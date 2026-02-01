Tudor Băluță, după ce a intrat în poartă în Farul - Universitatea Craiova 4-1: „Nu mai puteam. E dureros” - Antena Sport

Tudor Băluță a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 4-1, în etapa a 24-a din Liga 1. Mijlocașul i-a luat locul portarului Isenko în minutul 86, după ce acesta a văzut direct cartonașul roșu, ca urmare a unui fault comis asupra lui Alexandru Ișfan, în afara careului.

Filipe Coelho epuizase toate schimbările, astfel că Tudor Băluță a intrat în poarta oltenilor. Mijlocașul însă nu a avut nicio reacție la lovitura liberă executată de Denis Alibec. Atacantul de 35 de ani a reușit să marcheze pentru Farul, la primul meci de la revenire.

Tudor Băluță, prima reacție după ce a intrat în poartă în Farul – Universitatea Craiova 4-1

Tudor Băluță a subliniat că pe final de meci, după ce a intrat în poarta echipei sale, a resimțit din plin frigul, ținând cont că nu se mai mișca la fel de mult cum o făcea pe teren. Mijlocașul a transmis că echipa sa a irosit multe ocazii în prima repriză, iar eșecul suferit este unul dureros.

„Meciul a fost, din păcate, unul rău pentru noi. Am controlat meciul, mai mult sau mai puțin, am avut ocazii în prima repriză. Dar ne-am făcut meciul greu singuri, goluri pe greșelile noastre. Nu ne rămâne decât să încercăm să eliminăm astfel de momente, să fim mai atenți. Mi s-a părut că am avut ocazii destul de multe, puteam să dăm goluri fără probleme în prima repriză. Trebuie mai mare atenție, e un rezultat dureros, nu sunt multe de spus.

Înfrângerea e supărătoare, dar indiferent de rezultatele celorlalte echipe, ne doream să câștigăm. Destul de frig, mai ales că am stat și în poartă și nu mă mișcam, pe teren e altfel. În poartă, nu mai puteam, tremuram”, a declarat Tudor Băluță, conform digisport.ro, după Farul – Universitatea Craiova 4-1.