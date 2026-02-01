Denis Alibec, revenire magistrală la Farul! Atacantul a marcat superb din lovitură liberă contra Craiovei - Antena Sport

Farul Constanța a făcut spectacol pe teren propriu în disputa cu Universitatea Craiova, reușind să se impună cu scorul de 4-1 la finalul celor 90 de minute.
Denis Alibec a început disputa de la Ovidiu pe bancă, dar a fost aruncat în luptă de Ianis Zicu pe parcursul jocului. Atacantul l-a răsplătit pentru încredere și a marcat un gol superb.
Denis Alibec, gol la „debut” pentru Farul
Denis Alibec nu a reușit să se impună la a doua aventură la FCSB, iar atacantul a fost cedat înapoi la Farul Constanța, echipă cu care a ieșit campion în Liga 1.
Fotbalistul a fost inclus de Ianis Zicu în lot pentru meciul cu Universitatea Craiova. Mai mult decât atât, Alibec a avut parte de un debut de excepție.
Vârful a fost introdus pe teren în minutul 70 în locul lui Grigoryan și a reușit să fie decisiv la 17 minute de la intrarea pe gazon. Alibec a executat o lovitură liberă din marginea careului și a înscris superb, fără a-i da vreo șansă portarului advers.
Vezi AICI golul marcat de Alibec
