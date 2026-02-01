FCSB - Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Roș-albaștrii au nevoie disperată de victorie în lupta la play-off - Antena Sport

FCSB și Csikszereda se întâlnesc în această seară într-un meci din etapa cu numărul 24 a Ligii 1 care se anunță extrem de important pentru roș-albaștri. Campioana en-titre are nevoie de puncte “ca de aer” după ce a început anul cu două eșecuri în campionat, iar ținta este una clară, apropierea de locurile de play-off.

Duelul dintre FCSB și Csikszereda va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

FCSB – Csikszereda LIVE TEXT (20:00)

FCSB vine la meciul de pe Arena Națională după remiza cu Fenerbahce de pe Arena Națională care a încheiat parcursul european al roș-albaștrilor din acest sezon. Anterior, ei au pierdut cu FC Argeș și CFR în campionat și au pierdut teren în lupta pentru play-off. În prezent, trupa lui Charalambous e pe locul 11, cu 31 de puncte, la șapte distanța de ocupanta locului al șaselea, FC Botoșani, care are și ea mai are de jucat.

De cealaltă parte, Csikszereda e pe a doua poziție de baraj, locul 14, cu 19 puncte. Pentru ciucani, distanța față de zona sigură este de doar două puncte, Petrolul fiind pe primul loc de deasupra celor de baraj și retrogradare directă.

FCSB se află într-o situație în care este obligată să câștige, ținând cont de rezultatele care s-au înregistrat sâmbătă seara care au mers total în defavoarea lor. Roș-albaștrii vor trebui să ia cele trei puncte în fața unui stadion aproape gol, asistența prefigurată de pe Arena Națională fiind de 1500 de oameni.