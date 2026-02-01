Tottenham - Manchester City 0-0. Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League - Antena Sport

Tottenham Hotspur – Manchester City este capul de afiș al zilei în Premier League, iar duelul din Londra este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Radu Drăgușin este marea surpriză din echipa de start a lui Thomas Frank, în condițiile în care fundașul român nu a prins multe minute de la revenirea pe gazon.
Tottenham – Manchester City 0-0
Min. 1: Start de meci!
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario – Gray, Romero (cpt.), Drăgușin, Udogie – Palhinha, Bissouma – Kolo Muani, Gallagher, Xavi Simons – Solanke. Rezerve: Kinsky – Tel, Odobert, P.M. Sarr, Souza, Olusesi, Kyerematen, Byfield, Rowswell.Antrenor: Thomas Frank
Manchester City (4-3-2-1): Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri – Rodri, B. Silva, O’Reilly – Semenyo, Cherki – Haaland. Rezerve: Trafford – Reijnders, Ake, Marmoush, Nico, Foden, McAidoo, Alleyne, R. Lewis. Antrenor: Pep Guardiola
Radu Drăgușin a revenit în echipa de start a celor de la Tottenham pentru duelul cu Manchester City. El fusese inclus ultima oară în primul 11 într-un meci de Premier League pe data de 26 ianuarie 2025.
