Tottenham - Manchester City 0-0. Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League - Antena Sport

LIVE TEXT Farul – Universitatea Craiova 3-0. Oltenii ratează pe bandă rulantă la Ovidiu. Teles a lovit bara

„E timpul lui Haaland”. Reacția fanilor lui Tottenham, după ce Radu Drăgușin a fost titularizat în meciul cu Man. City

Gigi Becali renunță la Dennis Politic. Pleacă gratis de la FCSB: „I-am spus lui MM să-l dea”

Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român

FCSB – Csikszereda LIVE TEXT (20:00). Roș-albaștrii au nevoie disperată de victorie. Surprize mari în echipele de start

Cremonese – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu își poate mări avansul față de AC Milan. Echipele de start

Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City

Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB

FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!

EXCLUSIV Jucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat

Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!