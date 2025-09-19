Suporterii lui CFR au răbufnit: "Suntem nebuni?". Cerința fanilor după moartea fostului junior din Gruia - Antena Sport

Fanii celor de la CFR Cluj nu înțeleg de ce clubul patronat de Neluțu Varga nu ia inițiativa de a plăti suma necesară repatrierii lui Ciprian Scrobotă, fostul junior al echipei, decedat în SUA. Tânărul de 20 de ani a murit cu o zi înainte de a se întoarce în țară, iar familia nu are la dispoziție banii pentru a aduce înapoi în țară trupul neînsuflețit.

Suma exactă necesară pentru repatrierea lui Ciprian nu a fost menționată în comunicatul emis de ardeleni.

Critici dure pentru CFR Cluj

Fanii s-au legat de toate transferurile pe care le-a făcut Varga în această perioadă de mercato și au cerut conducerii să pună bani pentru a-l aduce în țară pe Scrobotă. Suporterii au punctat chiar aducerea lui Kurt Zouma, lovitura verii pe piața transferurilor din Liga 1.

Atunci când au făcut o postare pe rețelele sociale despre fostul lor junior, clujenii doar au atașat contul în care oamenii pot trimite banii. Iată cum arată printre cele mai critice comentarii date la acel comunicat: