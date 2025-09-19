Suporterii lui CFR au răbufnit: "Suntem nebuni?". Cerința fanilor după moartea fostului junior din Gruia - Antena Sport

Fanii celor de la CFR Cluj nu înțeleg de ce clubul patronat de Neluțu Varga nu ia inițiativa de a plăti suma necesară repatrierii lui Ciprian Scrobotă, fostul junior al echipei, decedat în SUA. Tânărul de 20 de ani a murit cu o zi înainte de a se întoarce în țară, iar familia nu are la dispoziție banii pentru a aduce înapoi în țară trupul neînsuflețit.
Suma exactă necesară pentru repatrierea lui Ciprian nu a fost menționată în comunicatul emis de ardeleni.
Critici dure pentru CFR Cluj
Fanii s-au legat de toate transferurile pe care le-a făcut Varga în această perioadă de mercato și au cerut conducerii să pună bani pentru a-l aduce în țară pe Scrobotă. Suporterii au punctat chiar aducerea lui Kurt Zouma, lovitura verii pe piața transferurilor din Liga 1.
Atunci când au făcut o postare pe rețelele sociale despre fostul lor junior, clujenii doar au atașat contul în care oamenii pot trimite banii. Iată cum arată printre cele mai critice comentarii date la acel comunicat:
- “Au să îi dea lui Zouma un milion de euro pe an, dar nu-l poate susține financiar pe fostul lor jucător din academie“;
- “Nu aveți bani pentru asta? Dați salarii astronomice, v-ați putea îndura pentru repatriere“;
- “Suntem nebuni? Nu are un club ca CFR bani să plătească repatrierea unui copil care a jucat la club? Rușine, CFR!“;
- “Nu vreau sa insult pe nimeni, dar aduceți jucători pe salarii de zeci de mii pe lună și nu vă îndurați să ajutați această familie! Rușine, Varga!“;
- FC Botoșani – FCSB 0-0. Ocazie mare ratată de Thiam. Campioana nu-și mai permite pași greșiți
- Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa”
- Surprize uriașe în primul 11 al FCSB-ului pentru meciul cu Botoșani. Jucătorul revenit în echipa de start după o lună
- „Îi voi spune între patru ochi”. Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului
- Raul Rusescu, revoltat de ce se va întâmpla pe Arena Națională la finalul sezonului: “E perioada critică”