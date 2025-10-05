Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru primul 11 al FCSB-ului în derby-ul cu Craiova. Ce se întâmplă cu Adrian Şut - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte o titularizare surpriză la FCSB, în derby-ul cu Universitatea Craiova. Partida “de foc” de pe Arena Naţională se va disputa azi, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Gigi Becali a refuzat să dezvăluie echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu rivalii olteni, de teama lui Mirel Rădoi. Patronul FCSB s-a decis însă asupra jucătorului under, după ce a fost nemulţumit de prestaţia lui Mihai Toma.

Surpriza pregătită de Gigi Becali în echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Craiova

Conform fanatik.ro, Alexandru Stoian va fi titular în flancul drept al atacului campioanei, în meciul cu Craiova. Tânărul jucător a fost trimis în teren la pauza meciului cu Oţelul, câştigat de FCSB în runda trecută, scor 1-0, şi l-a impresionat pe Gigi Becali.

Totodată, faţă de meciul cu Young Boys Berna din Europa League, pierdut cu 0-2, Darius Olaru, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti vor fi titulari cu Universitatea Craiova. Cei trei jucători au fost rezerve în duelul cu elveţienii, fiind trimişi în teren la pauză.

Florin Tănase urmează să fie şi el titularizat la mijloc, alături de Darius Olaru şi Baba Alhassan. Decarul campioanei a început, de asemenea, ca rezervă partida de Europa League de la mijlocul săptămânii, însă l-a înlocuit pe Malcom Edjouma în prima repriză.