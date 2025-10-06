Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: "E un fel de oină" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: “E un fel de oină”

Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: “E un fel de oină”

Radu Constantin Publicat: 6 octombrie 2025, 15:44

Comentarii
Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: E un fel de oină

Mirel Rădoi / Sport Pictures

Adrian Porumboiu nu vede cu ochi buni sistemul de joc ales de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Fost arbitru și fost finanțator la FC Vaslui, Adrian Porumboiu compară cu “oina” tactica lui Mirel Rădoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Craiova a avut ceva rezultate, dar face un fotbal anacronic, cu trei fundași centrali. Îți pui o întrebare. Pe cine marchează cei trei fundași centrali? Mai sunt câteva echipe în afară care joacă cu trei fundași centrali, dar cele mai multe au patru fundași. Joacă 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.

Dacă vă uitați, ultimele goluri primite de Craiova au venit din margine. De ce? Pentru că fundașii de marginea nu sunt de meserie. Echipa adversă are un atac. Deci sunt suficienți doi fundași centrali. Păcat… E treaba lor. Doar fac o remarcă. Sunt echipe care folosesc sistemul cu trei fundași de mulți ani. Dar acei fotbaliști știu acel sistem, joacă de o viață așa. Dar să joci cu trei fundași centrali e un fel de oină.

Am văzut totuși și un jucător foarte bun, mă refer la Nsimba. Îmi place de el. Dar lângă el l-a băgat pe unul mititel… Monday Etim, ăla. Doamne, ce caută acolo? El poate fi bun să joace la Corabia. Tu vrei să iei titlul cu el? Dacă și ăla e fotbalist de prima ligă… Dă-o dracului! Nu se poate!

Uitați-vă și la Cicâldău. Are fundul mare cât harta Dobrogei! De ce a ridicat piciorul la acea fază ca să ia al doilea galben? Și a ratat o ocazie… Nu a putut să dea cu capul. Dacă mă duc mai des la antrenamente, dau mai bine cu capul.

Reclamă
Reclamă

Și mai e și Screciu. E «curățătorie chimică». Îi «curăță» mereu, din mers. El poate să joace dacă sunt 5-6 fundași centrali, să fie și el pe acolo. E păcat. Craiova putea să aibă 7-8 puncte în plus”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
Observator
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
18:32
EXCLUSIVIanis Hagi, mândru să îmbrace tricoul naţionalei României: “Este ceva unic! Luptăm pentru istorie”
18:17
Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
18:15
UPDATENeluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere
18:03
”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea”
17:55
Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland”
17:43
VIDEOAccidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”