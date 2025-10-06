Tactica lui Mirel Rădoi, făcută praf de un celebru patron de club: "E un fel de oină" - Antena Sport

Adrian Porumboiu nu vede cu ochi buni sistemul de joc ales de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Fost arbitru și fost finanțator la FC Vaslui, Adrian Porumboiu compară cu “oina” tactica lui Mirel Rădoi.
„Craiova a avut ceva rezultate, dar face un fotbal anacronic, cu trei fundași centrali. Îți pui o întrebare. Pe cine marchează cei trei fundași centrali? Mai sunt câteva echipe în afară care joacă cu trei fundași centrali, dar cele mai multe au patru fundași. Joacă 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1.
Dacă vă uitați, ultimele goluri primite de Craiova au venit din margine. De ce? Pentru că fundașii de marginea nu sunt de meserie. Echipa adversă are un atac. Deci sunt suficienți doi fundași centrali. Păcat… E treaba lor. Doar fac o remarcă. Sunt echipe care folosesc sistemul cu trei fundași de mulți ani. Dar acei fotbaliști știu acel sistem, joacă de o viață așa. Dar să joci cu trei fundași centrali e un fel de oină.
Am văzut totuși și un jucător foarte bun, mă refer la Nsimba. Îmi place de el. Dar lângă el l-a băgat pe unul mititel… Monday Etim, ăla. Doamne, ce caută acolo? El poate fi bun să joace la Corabia. Tu vrei să iei titlul cu el? Dacă și ăla e fotbalist de prima ligă… Dă-o dracului! Nu se poate!
Uitați-vă și la Cicâldău. Are fundul mare cât harta Dobrogei! De ce a ridicat piciorul la acea fază ca să ia al doilea galben? Și a ratat o ocazie… Nu a putut să dea cu capul. Dacă mă duc mai des la antrenamente, dau mai bine cu capul.
Și mai e și Screciu. E «curățătorie chimică». Îi «curăță» mereu, din mers. El poate să joace dacă sunt 5-6 fundași centrali, să fie și el pe acolo. E păcat. Craiova putea să aibă 7-8 puncte în plus”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.
