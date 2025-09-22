Nicolae Dică, OUT de la Concordia Chiajna! Anunțul oficial - Antena Sport

Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu antrenorul principal Nicolae Constantin Dică, care a îndeplinit funcția de antrenor principal al echipei de seniori în perioada 19 martie 2025 – 22 septembrie 2025, dar și a celor doi secunzi, George Cotigă și Viorel Tănase.

Concordia Chiajna precizează că va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal.

Acesta a îndeplinit funcţia de antrenor principal al echipei în perioada 19 martie 2025 – 22 septembrie 2025.

Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunţat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică.

Le mulțumim pe această cale și le urăm succes în continuare.

Concordia Chiajna va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal”, au notat oficialii de la Concordia Chiajna.

Nicolae Dică a rezistat 15 meciuri pe banca Concordiei. În cadrul acestor partide a adunat o medie de 1,53 puncte per meci. În cariera sa, le-a mai antrenat pe: FCSB, CS Mioveni, FCU Craiova și FC Argeș.