Temperaturi infernale la Univ. Craiova - Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 10 august 2025, 18:04

Temperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco

Suporterii de pe Ion Oblemenco la un meci al Universității Craiova / Sport Pictures

Universitatea Craiova o întâlnește în această seară pe Hermannstadt în cadrul etapei a cincea din Liga 1, într-un meci care va fi probabil afectat de canicula care a acaparat din nou țara. La nivelul gazonului, dar și pe scaunele pe care vor sta suporterii, gradele arătate de termometru sunt infernale.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt va fi transmis în format LIVE SCORE pe site-ul AS.ro și în aplicația Antena Sport de la ora 18:30.

Temperaturi de peste 60 de grade la nivelul gazonului de pe Ion Oblemenco

Universitatea Craiova și Hermannstadt speră să dea tot pe Ion Oblemenco în această seară, însă canicula își va spune probabil cuvântul. Temperaturile din interiorul arenei oltene sunt la un nivel inuman.

Cu o oră înainte de startul partidei, la 17:30, reporterii Antena Sport au fost prezenți pe stadion cu un termometru, pentru a afla câte grade sunt în diverse zone ale arenei. La nivelul gazonului, instrumentul indica 61,2 grade Celsius, un număr care arată cât de dificil le va fi fotbaliștilor să joace la randament maxim.

Nici suporterii “alb-albaștrilor” nu sunt feriți de caniculă, ținând cont de temperaturile de la nivelul scaunelor de la tribuna a doua. În acea zonă a stadionului, termometrul a indicat 76 de grade, din nou, date infernale pentru disputarea unui meci.

Temperaturile arătate de termometru pe Ion Oblemenco

Echipele de start:

Universitatea Craiova (3-4-3): Silviu Lung jr – Romanchuk, Stevanovic, Mogoş – Florin Ştefan, Creţu, Anzor, Rădulescu – Băsceanu, Nsimba, Lyes Houri Antrenor: Mirel Rădoi

Hermannstadt (5-3-2): Căbuz – Nana Antwi, Căpuşă, Ionuţ Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu – Buş, Neguţ Antrenor: Marius Măldărăşanu

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
