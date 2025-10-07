Andrei Nicolescu a dezvăluit propunerea făcută Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: "Un gest de respect" - Antena Sport

Dinamo și Rapid urmează să se întâlnească după pauza provocată de meciurile naționalelor, iar Andrei Nicolescu a demarat deja o discuție cu oficialii giuleștenilor. Președintele alb-roșiilor le-a făcut o propunere omologilor din tabăra rivală legată de desfășurarea celor două partide din sezonul regular, însă momentan nu a primit niciun răspuns.
Nicolescu își dorește ca ambele dueluri să se dispute pe Arena Națională, iar oaspeții să beneficieze de o peluză întreagă, ci nu doar o porțiune de la inelul al doilea. Președintele “câinilor” consideră că inițiativa sa reprezintă un gest de respect față de cele două rivale.
Andrei Nicolescu: “E un meci de 40.000 plus”
Oficialul din Ștefan cel Mare nu consideră că propunerea sa ar afecta vreunul dintre cluburi, deși până acum nu a primit niciun răspuns. Sezonul trecut, meciurile din sezonul regular s-au jucat în Giulești, respectiv pe Arena Națională. În play-off, situația a fost aceeași.
“Dinamo – Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care pentru o zi decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.
Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri. Aștepăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească.
Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5 la sută din stadion. Sper că se rezolve, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi. Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul“, a spus președintele de la Dinamo, potrivit primasport.ro.
Duelul dintre Dinamo și Rapid va ave aloc pe 19 octombrie, de la ora 20:30.
