Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova - Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc

Universitatea Craiova – Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 10:22

Comentarii
Universitatea Craiova – Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc

Profimedia

Meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui duel, oltenii lui Mirel Rădoi se află pe locul 3 în campionat, cu 10 puncte, la un punct față de liderul UTA. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă poziția a 14-a, cu 3 puncte obținute în 4 partide jucate.

LIVE TEXT | Universitatea Craiova – Hermannstadt (18:30)

Universitatea Craiova primește vizita celor de la Hermannstadt după victoria cu Spartak Trnava, scor 3-0, din preliminariile UEFA Conference League.

De cealaltă parte, echipa lui Marius Măldărășanu a obținut un rezultat de egalitate, în ultima partidă disputată, cu U Cluj, scor 2-2.

Ultima întâlnire directă dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa din Bănie s-a impus cu scorul de 3-1.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova – Hermannstadt, echipele probabile:

Universitatea Craiova (3-4-3): Isenko – Mogoș, Stefanovic, Badelj – Rădulescu, Crețu, Anzor, F. Ștefan – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: Lung, Mora, Romanchuk, Screciu, T. Băluță, Teles, D. Matei, Cicâldău, Baiaram, D. Barbu, Assad
Absenți: L. Popescu, Paradela, Ndong (indisponibili), Bancu (incert)
Antrenor: Mirel Rădoi

FC Hermannstadt (5-3-2): Căbuz-Antwi, Căpușă, Stoica, Selimovic, V. Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Kujabi – Neguț, Buș
Rezerve: Muțiu, I. A. Pop, F. Bejan, Oroain, Biceanu, Mihart, Gândilă, Chițu, L. Stancu, D. Albu, Branco, Vuc
Absenți: Karo, Jair (indisponibili)
Antrenor: Marius Măldărășanu

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Stadion: „Ion Oblemenco”
Arbitru: Andrei Chivulete, A1: Ovidiu Artene, A2: Alexandru Vișan, VAR: Sorin Costreie, AVAR: Alexandru Filip

FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF. Datorită implicării celor trei echipe în preliminariile cupelor europene, cei de la Liga Profesionistă de fotbal au decis ca formaţiile lui Elias Charalambous şi Mirel Rădoi să joace în aceeaşi zi, una după cealaltă. Balul este deschis de formaţia din Gruia.

Cei de la LPF tocmai au anunţat programul etapei a șaptea din Liga 1. Această rundă va avea loc în perioada 22-25 august şi propune dueluri extrem de tari.

CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB vor juca duminică, 24 august, pentru că vor fi angrenate în tururile preliminare din competițiile europene în acea perioadă. Astfel, formaţia pregătită de Dan Petrescu o va întâlni pe Oţelul, în deplasare, la Galaţi. Oltenii lui Mirel Rădoi au meci acasă, contra celor de la Petrolul. În sfârşit, ziua este închisă de către campioana FCSB care are meci tot pe teren propriu cu nou-promovata FC Argeș.

Etapa va începe vineri, 22 august, cu partida dintre UTA și Unirea Slobozia și se va termina luni, 25 august, cu meciul Hermannstadt – Farul Constanța. Pe lângă disputa dintre fosta şi actuala echipă a lui Adrian Mihalcea, vineri mai propune o nouă partidă. Se joacă meciul dintre nou promovata, Metaloglobus şi Rapidul lui Costel Gâlcă, actualul lider din Liga 1.

De asemenea, sâmbătă vor avea loc două partide. Este vorba despre FC Botoşani cu Miercurea Ciuc, dar şi duelul dintre Universitatea Cluj şi Dinamo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
Fanatik.ro
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
13:22
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior
13:21
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant
12:37
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
12:31
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
12:10
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon
11:44
Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat