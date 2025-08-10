Universitatea Craiova - Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc - Antena Sport

Meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestui duel, oltenii lui Mirel Rădoi se află pe locul 3 în campionat, cu 10 puncte, la un punct față de liderul UTA. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă poziția a 14-a, cu 3 puncte obținute în 4 partide jucate.

LIVE TEXT | Universitatea Craiova – Hermannstadt (18:30)

Universitatea Craiova primește vizita celor de la Hermannstadt după victoria cu Spartak Trnava, scor 3-0, din preliminariile UEFA Conference League.

De cealaltă parte, echipa lui Marius Măldărășanu a obținut un rezultat de egalitate, în ultima partidă disputată, cu U Cluj, scor 2-2.

Ultima întâlnire directă dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa din Bănie s-a impus cu scorul de 3-1.