SuperFAZE: Ionel Dănciulescu, despre idolii copilăriei și emoțiile Mondialului: „Maradona a fost un geniu!” - Antena Sport

SuperFAZE: Ionel Dănciulescu, despre idolii copilăriei și emoțiile Mondialului: „Maradona a fost un geniu!"

Home | Fotbal | SuperFAZE: Ionel Dănciulescu, despre idolii copilăriei și emoțiile Mondialului: „Maradona a fost un geniu!”
SuperFAZE: Ionel Dănciulescu, despre idolii copilăriei și emoțiile Mondialului: „Maradona a fost un geniu!”

Publicat: 7 octombrie 2025, 11:22

Ionel Dănciulescu, invitat la SuperFAZE / Antena Sport

Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de Aur continuă la SuperFAZE, emisiunea prezentată de Florin Răducioiu și Dan Pavel.

În această ediție, Ionel Dănciulescu rememorează primele amintiri legate de Cupa Mondială, emoțiile trăite ca fan al lui Maradona și Hagi, dar și momentele de referință din fotbalul românesc.

Câte goluri ai da din cele peste 200 ca să joci la un Mondial? “Pe majoritatea!”, a răspuns Dănciulescu la SuperFAZE!

E o chestie maximă ce poate să i se întâmple unui jucător, să evolueze la un campionat mondial sau să câștige un trofeu european”, spune Dănciulescu.

„Maradona a fost un geniu”

Primul Mondial văzut a fost cel din 1986, văzut la vecini, în meciul Mexic – Bulgaria. „Cred că Maradona e cel mai mare jucător. E inimaginabil ce putea să facă, cum se descurca în dublaj, în tripaj. A fost un geniu, la fel ca Messi.

Despre celebra fază cu Anglia, Dănciulescu e categoric: „A driblat tot terenul. Așa ceva se întâmplă o dată în viață.

„Aveam emoții uriașe la meciurile tricolorilor”

Fostul golgheter își amintește momentele de glorie ale României din anii ’90, când românii încă se chinuiau să vadă meciurile la TV.

Puneam furculița pe televizor să prindem mai bine bulgarii! Așa am văzut acea generație și performanța fantastică.

Răducioiu şi-a amintit:

Țin minte meciul cu Columbia – mi-era teamă, stadionul era plin de columbieni. Aveam un avantaj că jucam cu Hagi la Brescia, ne înțelegeam din priviri.

Despre World Cup ’94, Dănciulescu spune că a fost „cea mai bună partidă făcută de naționala României, cea cu Argentina. Ilie a fost idolul meu, îmi plăcea tehnica și ușurința lui în dribling. Numai un jucător cu o calitate fantastică putea reuși așa ceva.

Despre Mondialul ratat și generațiile de după

Din 1998, nu ne-am mai calificat la Mondial. Dar trebuie să fiu realist: erau foarte mulți atacanți buni atunci. 15-16 jucători din lot jucau afară, era o perioadă extraordinară. Generația care a venit după a fost foarte bună, dar nu la nivelul majorității de atunci — aici s-a făcut diferența.

Favoriții lui pentru World Cup 2026

Nu putem să excludem Argentina, campioana mondială. Dar avem echipe europene super puternice: Franța, Portugalia, Olanda… totuși, parcă aș rămâne la Spania.

Dănciulescu a transmis și un mesaj pentru actualii tricolori:

E important ca jucătorii naționalei să joace și să se impună la echipele lor de club. Asta contează enorm.

Cadou de suflet de la Răducioiu

La final, Ionel Dănciulescu a primit un tricou de la meciul de retragere al Generației de Aur, oferit de Florin Răducioiu cu sprijinul Superbet — un moment emoționant pentru fostul atacant.

SuperFAZE continuă în fiecare luni, de la 00:00, la Antena 1!

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

11:10
1 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 2 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 3 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 4 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
