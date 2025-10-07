SuperFAZE: Ionel Dănciulescu, despre idolii copilăriei și emoțiile Mondialului: „Maradona a fost un geniu!” - Antena Sport

• SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1!

Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de Aur continuă la SuperFAZE, emisiunea prezentată de Florin Răducioiu și Dan Pavel.

În această ediție, Ionel Dănciulescu rememorează primele amintiri legate de Cupa Mondială, emoțiile trăite ca fan al lui Maradona și Hagi, dar și momentele de referință din fotbalul românesc.

Câte goluri ai da din cele peste 200 ca să joci la un Mondial? “Pe majoritatea!”, a răspuns Dănciulescu la SuperFAZE!

„E o chestie maximă ce poate să i se întâmple unui jucător, să evolueze la un campionat mondial sau să câștige un trofeu european”, spune Dănciulescu.