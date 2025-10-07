FCSB se vinde greu! Gigi Becali a spus că nu își dă echipa nici pe o sumă fabuloasă - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit recent într-o emisiune despre sumele de bani pe care le încasează de pe urma finanțării de la FCSB și a fost întrebat și despre posibilitatea de a vinde clubul. Patronul nu a oferit un răspuns concret, însă a mărturisit că nu și-ar vinde echipa nici pe o sumă fabuloasă, și anume 200 de milioane de euro, deoarece își dorește și mai mulți bani.

Latifundiarul din Pipera este principalul om din conducerea echipei din 2003 încoace și în ciuda declarațiilor pe care le-a mai făcut în trecut, nu a renunțat niciodată la frâiele clubului. Anul trecut, Becali a susținut că un american l-a abordat pentru a cumpăra trupa din București, însă un factor decisiv în răspunsul său negativ a fost reprezentat de fiicele sale, care i-au explicat de ce nu ar trebui să vândă formația.

Gigi Becali: “Eu caut Liga Campionilor, bani mulți”

În cadrul aceleiași intervenții, Becali a dezvăluit și care este venitul pe care l-a încasat anual în ultima perioadă, plus profitul pe care îl face de pe urma roș-albaștrilor.

“Anul trecut am adus 20 de milioane în țară, iar anul ăsta aduc iar vreo 20 de milioane. Aduce cineva în România 20 de milioane pe an? (n.r. E o afacere care vă aduce 20 de milioane profit pe an?) Nu e așa. Din ăia 20 de milioane, cheltui cam 12-13. (n.r. Rămân 7 pe an) Cam așa.

