Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB se vinde greu! Gigi Becali a spus că nu își dă echipa nici pe o sumă fabuloasă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB se vinde greu! Gigi Becali a spus că nu își dă echipa nici pe o sumă fabuloasă

FCSB se vinde greu! Gigi Becali a spus că nu își dă echipa nici pe o sumă fabuloasă

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 8:43

Comentarii
FCSB se vinde greu! Gigi Becali a spus că nu își dă echipa nici pe o sumă fabuloasă

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a vorbit recent într-o emisiune despre sumele de bani pe care le încasează de pe urma finanțării de la FCSB și a fost întrebat și despre posibilitatea de a vinde clubul. Patronul nu a oferit un răspuns concret, însă a mărturisit că nu și-ar vinde echipa nici pe o sumă fabuloasă, și anume 200 de milioane de euro, deoarece își dorește și mai mulți bani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul din Pipera este principalul om din conducerea echipei din 2003 încoace și în ciuda declarațiilor pe care le-a mai făcut în trecut, nu a renunțat niciodată la frâiele clubului. Anul trecut, Becali a susținut că un american l-a abordat pentru a cumpăra trupa din București, însă un factor decisiv în răspunsul său negativ a fost reprezentat de fiicele sale, care i-au explicat de ce nu ar trebui să vândă formația.

Gigi Becali: “Eu caut Liga Campionilor, bani mulți”

În cadrul aceleiași intervenții, Becali a dezvăluit și care este venitul pe care l-a încasat anual în ultima perioadă, plus profitul pe care îl face de pe urma roș-albaștrilor.

Anul trecut am adus 20 de milioane în țară, iar anul ăsta aduc iar vreo 20 de milioane. Aduce cineva în România 20 de milioane pe an? (n.r. E o afacere care vă aduce 20 de milioane profit pe an?) Nu e așa. Din ăia 20 de milioane, cheltui cam 12-13. (n.r. Rămân 7 pe an) Cam așa.

De anul trecut, că până atunci… (n.r. Dacă ar fi să vindeți echipa…?) Mie, dacă îmi dai 200 de milioane, eu nu o vând! De anul trecut, că până atunci… (n.r. Dacă ar fi să vindeți echipa…?) Mie, dacă îmi dai 200 de milioane, eu nu o vând!

Reclamă
Reclamă

Eu tind la altceva, mult mai mult. Eu caut Liga Campionilor, bani mulți“, a spus patronul de la FCSB, potrivit prosport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
10:42
Presa din Polonia i-a aflat soarta lui Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia: “Am fost asigurați”
9:47
Ultimul sezon pentru LeBron James în NBA? Superstarul va anunța astăzi “decizia deciziilor”
9:40
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina
9:33
Andrei Nicolescu a dezvăluit propunerea făcută Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: “Un gest de respect”
9:04
Marc Marquez va rata următoarele două curse după căzătura teribilă din Indonezia
9:00
Leroy Sane, implicat într-o bătaie la Oktoberfest. De la ce a pornit totul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 2 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 3 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 4 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”