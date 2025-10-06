Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”

Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”

Radu Constantin Publicat: 6 octombrie 2025, 18:17

Comentarii
Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”

Sursa: captură Digi Sport

Decesul lui Cătălin Hîldan a răscolit toată suflarea dinamovistă şi România. Duminică, 5 octombrie, s-au împlinit 25 de ani de când Cătălin Hîldan a murit subit, iar întreaga suflare fotbalistică de la noi din ţară a rememorat momentul fatidic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical disputat de Dinamo la Oltenița, Cătălin Hîldan a murit pe teren, ia de-atunci, an de an, dinamoviştii aduc un ogagiu celui care a fost “Unicul căpitan”. Astfel, duminică (5 octombrie) fanii lui Dinamo, Zeljko Kopic, Florentin Petre, Andrei Nicolescu, dar și alte persoane din staff-ul dinamoviștilor au fost prezente la mormântul lui Cătălin Hîldan pentru a-i aduce un omagiu.

Imaginile cu dinamoviștii la mormântul lui Cătălin Hîldan l-au marcat pe Daniel Pancu. El şi-a reamintit că a primit vestea morții fostului fotbalist în urmă cu 25 de ani și i-au dat lacrimile.

”Emoționant. Mi-au trezit așa niște amintiri (n.r. imaginile de la mormântul lui Cătălin Hîldan). Mi-aduc aminte momentul. Eram la Rapid, jucam un amical pe undeva, pe la o echipă de Liga 3 când a venit vestea”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Observator
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
18:15
UPDATENeluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere
18:03
”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea”
17:55
Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland”
17:43
VIDEOAccidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat
17:20
Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea
17:10
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la Universitatea Craiova: “Nu ai voie niciodată”
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”