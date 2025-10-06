Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea” - Antena Sport

Decesul lui Cătălin Hîldan a răscolit toată suflarea dinamovistă şi România. Duminică, 5 octombrie, s-au împlinit 25 de ani de când Cătălin Hîldan a murit subit, iar întreaga suflare fotbalistică de la noi din ţară a rememorat momentul fatidic.

Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical disputat de Dinamo la Oltenița, Cătălin Hîldan a murit pe teren, ia de-atunci, an de an, dinamoviştii aduc un ogagiu celui care a fost “Unicul căpitan”. Astfel, duminică (5 octombrie) fanii lui Dinamo, Zeljko Kopic, Florentin Petre, Andrei Nicolescu, dar și alte persoane din staff-ul dinamoviștilor au fost prezente la mormântul lui Cătălin Hîldan pentru a-i aduce un omagiu.

Imaginile cu dinamoviștii la mormântul lui Cătălin Hîldan l-au marcat pe Daniel Pancu. El şi-a reamintit că a primit vestea morții fostului fotbalist în urmă cu 25 de ani și i-au dat lacrimile.

”Emoționant. Mi-au trezit așa niște amintiri (n.r. imaginile de la mormântul lui Cătălin Hîldan). Mi-aduc aminte momentul. Eram la Rapid, jucam un amical pe undeva, pe la o echipă de Liga 3 când a venit vestea”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.