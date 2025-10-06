Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB

Publicat: 6 octombrie 2025, 23:32

Jucătorii de la FC Botoşani / Profimedia

FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad, în ultimul meci al etapei cu numărul 12 din Liga 1, scor 2-1, şi a trecut pe primul loc în clasament. Echipa lui Leo Grozavu are un început excelent de sezon.

Moldovenii au egalat-o pe Rapid, echipa de pe locul al doilea. Ambele au câte 25 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova, echipa care începuse foarte bine acest sezon, a ajuns pe locul 3, cu 24 de puncte, după ce a înregistrat două înfrângeri şi o remiză în ultimele trei etape.

Clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, pe primul loc

Clasamentul este continuat de Dinamo. Echipa lui Zeljko Kopic este pe locul 4, cu 23 de puncte, în timp ce FC Argeş, o altă revenlaţie a acestui început de sezon, se află pe locul 5, cu 22 de puncte. Piteştenii au avut chiar şansa de a avea 25 de puncte, alături de FC Botoşani şi Rapid, dar au pierdut meciul cu Petrolul, scor 0-1.

O altă surpriză se află pe locul 6. Ultimul loc care asigură prezenţa în play-off este ocupat de Unirea Slobozia, echipa antrenată de Andrei Prepeliţă.

FCSB, campioana sezonului trecut, se află abia pe locul 11, cu 13 puncte, după victoria extrem de importantă obţinută duminică, pe teren propriu, contra Universităţii Craiova. CFR Cluj, o altă echipă care se bate an de an la titlu, se află pe locul 12, cu 12 puncte.

Clasamentul Ligii 1, după 12 etape

  • 1. FC Botoşani 25p
  • 2. Rapid 25p
  • 3. Universitatea Craiov a24p
  • 4. Dinamo 23p
  • 5. FC Argeş 22p
  • 6. Unirea Slobozia 18p
  • 7. Oţelul Galaţi 16p
  • 8. UTA Arad 16p
  • 9. Farul Constanţa 15p
  • 10. U Cluj 14p
  • 11. FCSB 13p
  • 12. CFR Cluj 12p
  • 13. Hermannstadt 10p
  • 14. Petrolul 9p
  • 15. Csikszereda 8p
  • 16. Metaloglobus 3p
