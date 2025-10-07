Scenariile prin care România se mai poate califica direct la Cupa Mondială din 2026. FRF a făcut calculele - Antena Sport

România mai are doar șanse pur matematice de calificare directă la Cupa Mondială din 2026, mai ales după ce în luna septembrie elevii lui Mircea Lucescu au remizat cu Cipru, scor 2-2. În ciuda acestui aspect, Federația Română de Fotbal a venit cu un articol prin care a explicat în detaliu cum ar mai putea ajunge “tricolorii” la turneul final de pe primul loc al Grupei H.

România se află în acest moment pe locul 3, la cinci puncte în spatele Bosniei și Austriei, naționala din urmă având și un meci în minus. Deși pare puțin plauzibil, există un joc de rezultate în ultimele trei meciuri prin care ai noștri ar putea să se claseze la finalul campaniei pe primul loc.

Cum poate ajunge România direct la Mondiale

Scenariul prezentat de FRF presupune ca în primă fază România să își câștige toate meciurile rămase din preliminarii, respectiv să le învingă pe Austria, Bosnia și San Marino. Ulterior, Cipru ar juca un rol extrem de important și ar fi nevoită să le încurce atât pe Bosnia, cât și pe Austria. Nu în ultimul rând, și meciul dintre Austria și Bosnia contează în calculele calificării prezentate de federație în rândurile următoare:

“Tricolorii au nevoie de 9 puncte în ultimele trei meciuri din grupă, întâi de toate, pentru a câștiga grupa și a se califica direct la CM 2026. Dar trebuie să depășească și Austria, și Bosnia-Herțegovina.

Ne calificăm direct oricare din următoarele scenarii, presupunând că Austria învinge acasă San Marino: