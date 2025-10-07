Scenariile prin care România se mai poate califica direct la Cupa Mondială din 2026. FRF a făcut calculele - Antena Sport

Închide meniul
Scenariile prin care România se mai poate califica direct la Cupa Mondială din 2026. FRF a făcut calculele

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 11:10

Scenariile prin care România se mai poate califica direct la Cupa Mondială din 2026. FRF a făcut calculele

Jucătorii României, după un gol marcat contra Ciprului / Sport Pictures

România mai are doar șanse pur matematice de calificare directă la Cupa Mondială din 2026, mai ales după ce în luna septembrie elevii lui Mircea Lucescu au remizat cu Cipru, scor 2-2. În ciuda acestui aspect, Federația Română de Fotbal a venit cu un articol prin care a explicat în detaliu cum ar mai putea ajunge “tricolorii” la turneul final de pe primul loc al Grupei H.

România se află în acest moment pe locul 3, la cinci puncte în spatele Bosniei și Austriei, naționala din urmă având și un meci în minus. Deși pare puțin plauzibil, există un joc de rezultate în ultimele trei meciuri prin care ai noștri ar putea să se claseze la finalul campaniei pe primul loc.

Cum poate ajunge România direct la Mondiale

Scenariul prezentat de FRF presupune ca în primă fază România să își câștige toate meciurile rămase din preliminarii, respectiv să le învingă pe Austria, Bosnia și San Marino. Ulterior, Cipru ar juca un rol extrem de important și ar fi nevoită să le încurce atât pe Bosnia, cât și pe Austria. Nu în ultimul rând, și meciul dintre Austria și Bosnia contează în calculele calificării prezentate de federație în rândurile următoare:

Tricolorii au nevoie de 9 puncte în ultimele trei meciuri din grupă, întâi de toate, pentru a câștiga grupa și a se califica direct la CM 2026. Dar trebuie să depășească și Austria, și Bosnia-Herțegovina.

Ne calificăm direct oricare din următoarele scenarii, presupunând că Austria învinge acasă San Marino:

  • Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X
  • Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun!

E primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte, urmat de numărul total al golurilor marcate în grupă“, notează site-ul frf.ro.

În articolul publicat de FRF se punctează și importanța locului 2, care ne-ar oferi un avantaj al terenului propriu în semifinalele barajului pentru World Cup 2026. Primul pas din ultimii trei pe care îi mai are România în preliminarii are loc pe 12 octombrie, când “tricolorii” dau peste Austria pe Arena Națională.

Meciul naționalei va avea loc de la ora 21:45 și va fi transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY.

