S-a stabilit cauza morții lui Felix Baumgartner. Declarațiile oferite de un procuror - Antena Sport

S-a stabilit cauza morții lui Felix Baumgartner. Declarațiile oferite de un procuror

Home | Extra | S-a stabilit cauza morții lui Felix Baumgartner. Declarațiile oferite de un procuror

S-a stabilit cauza morții lui Felix Baumgartner. Declarațiile oferite de un procuror

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 10:09

S-a stabilit cauza morții lui Felix Baumgartner. Declarațiile oferite de un procuror

Felix Baumgartner, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Un procuror italian a venit cu detalii legate de circumstanțele morții lui Felix Baumgartner, legendarul sportiv care și-a pierdut viața într-un accident cu parapanta pe data de 17 iulie. Într-un răspuns acordat pentru publicația Bild, Raffaele Iannella, pe numele său, a explicat cum decesul partenerului Mihaelei Rădulescu s-a produs dintr-o “eroare umană”.

Baumgartner și-a pierdut viața după un accident în Itala, atunci când parapanta sa s-a prăbușit pe marginea unei pisicine, el murind la impact. Până la declarațiile oferite de procurorul din provincia în care s-a petrecut tragicul eveniment, au existat inclusv speculații privind un infarct suferit de sportiv în aer.

Decesul lui Felix Baumgartner, o “eroare umană”

Raffaele Iannella a explicat cum sportivul a pierdut controlul parapantei când a început o coborâre în spirală și cum nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a se redresa. În plus, parașuta de rezervă a lui Baumgartner s-a deschis cu doar câteva momente înainte de impact, iar asta a dus la fracturarea coloanei vertebrale, pe lângă alte leziuni.

Accidentul s-a datorat exclusiv unei erori umane, parapanta era în stare perfectă și nu avea defecte. A existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o coborâre în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală“, a spus procurorul italian, potrivit bild.de.

Parchetul a solicitat clasarea cazului, odată cu aflarea cauzei exacte a decesului lui Felix Baumgartner, care s-a produs în stațiunea Porto Sant’Elpidio, din Italia.

