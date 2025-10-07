Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina - Antena Sport

Home | Tenis | Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina

Publicat: 7 octombrie 2025, 9:40

Comentarii
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian, locul 48 mondial, s-a calificat, marţi dimineaţă, în turul doi al turneului WTA de 1000 de puncte de la Wuhan (China).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristian a trecut în runda inaugurală de americanca McCartney Kessler, locul 33 WTA, scor 6-7 (6), 6-0, 6-3. Meciul a durat două ore şi 33 de minute.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan

În turul doi, Cristian va evolua cu sportiva kazahă Elena Rîbakina, favorită 8 şi locul 9 mondial.

Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.

Calificarea în turul doi este recompensată cu premii de 23.450 de dolari şi 45 de puncte WTA.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca?
10:42
Presa din Polonia i-a aflat soarta lui Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia: “Am fost asigurați”
9:47
Ultimul sezon pentru LeBron James în NBA? Superstarul va anunța astăzi “decizia deciziilor”
9:33
Andrei Nicolescu a dezvăluit propunerea făcută Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: “Un gest de respect”
9:04
Marc Marquez va rata următoarele două curse după căzătura teribilă din Indonezia
9:00
Leroy Sane, implicat într-o bătaie la Oktoberfest. De la ce a pornit totul
8:54
De ce a câștigat Russell? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 2 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 3 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 4 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”