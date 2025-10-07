Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina - Antena Sport

Jaqueline Cristian, locul 48 mondial, s-a calificat, marţi dimineaţă, în turul doi al turneului WTA de 1000 de puncte de la Wuhan (China).
Cristian a trecut în runda inaugurală de americanca McCartney Kessler, locul 33 WTA, scor 6-7 (6), 6-0, 6-3. Meciul a durat două ore şi 33 de minute.
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan
În turul doi, Cristian va evolua cu sportiva kazahă Elena Rîbakina, favorită 8 şi locul 9 mondial.
Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.
Calificarea în turul doi este recompensată cu premii de 23.450 de dolari şi 45 de puncte WTA.
