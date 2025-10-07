Ultimul sezon pentru LeBron James în NBA? Superstarul va anunța astăzi "decizia deciziilor" - Antena Sport

Superstarul LeBron James, care este aşteptat să înceapă la finalul acestei luni al 23-lea său sezon în NBA la vârsta de 40 de ani, a anunţat luni că va face publică o “decizie” în cursul zilei de marţi, fără a preciza însă dacă aceasta se referă la un final al carierei sale asupra căreia planează incertitudinea, relatează AFP.
Într-un mesaj pe reţelele de socializare, vedeta echipei Los Angeles Lakers a publicat punerea în scenă a unui interviu care va fi difuzat marţi după-amiază pentru “decizia deciziilor”.
LeBron James, ultimul sezon în NBA?
Mesajul său face o paralelă cu “The Decision” (“Decizia”), celebra sa explicaţie pentru plecarea din 2010 de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat, unde a cucerit două din cele patru titluri NBA. LeBron James, care va împlini 41 de ani în decembrie, a alimentat astfel zvonurile privind o retragere la finalul unui al 23-lea sezon, care va debuta pe 21 octombrie.
“Sunt bucuros să pot continua să practic acest joc pe care îl iubesc încă un sezon“, a explicat “King” James în ziua rezervată presei de către Lakers pe 29 septembrie.
“Prea puţin contează turnura evenimentelor, eu sunt super implicat pentru că nu ştiu când se va opri, chiar dacă finalul se apropie“, a mai spus cvadruplul campion al NBA şi deţinătorul recordului de puncte în liga profesionistă nord-americană, care vine după un sezon 2024-2025 complet, cu o medie de 24,4 puncte, potrivit agerpres.ro.
