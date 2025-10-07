Ultimul sezon pentru LeBron James în NBA? Superstarul va anunța astăzi "decizia deciziilor" - Antena Sport

Superstarul LeBron James, care este aşteptat să înceapă la finalul acestei luni al 23-lea său sezon în NBA la vârsta de 40 de ani, a anunţat luni că va face publică o “decizie” în cursul zilei de marţi, fără a preciza însă dacă aceasta se referă la un final al carierei sale asupra căreia planează incertitudinea, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un mesaj pe reţelele de socializare, vedeta echipei Los Angeles Lakers a publicat punerea în scenă a unui interviu care va fi difuzat marţi după-amiază pentru “decizia deciziilor”.

LeBron James, ultimul sezon în NBA?

Mesajul său face o paralelă cu “The Decision” (“Decizia”), celebra sa explicaţie pentru plecarea din 2010 de la Cleveland Cavaliers la Miami Heat, unde a cucerit două din cele patru titluri NBA. LeBron James, care va împlini 41 de ani în decembrie, a alimentat astfel zvonurile privind o retragere la finalul unui al 23-lea sezon, care va debuta pe 21 octombrie.



View this post on Instagram

A post shared by 👑 (@kingjames)



“Sunt bucuros să pot continua să practic acest joc pe care îl iubesc încă un sezon“, a explicat “King” James în ziua rezervată presei de către Lakers pe 29 septembrie.