Tensiuni la Farul Constanţa. Marica se plânge că Flavius Stoican a fost numit fără acordul lui: “Aflam o dată cu voi”

Flavius Stoican este noul antrenor al formaţiei Farul Constanţa şi a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, la care a participat şi acţionarul majoritar al clubului, Gică Popescu. Absenţa lui Ciprian Marica – acţionar minoritar – de la conferinţa de presă nu a fost întâmplătoare. El susţine că nu a fost consultat legat de numirea lui Stoican şi a aflat totul de la ziarişti.

“Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam o dată cu voi (n.r. despre numirea lui Flavius Stoican la Farul Constanța).

Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui.

(n.r. Putea Zicu să salveze echipa?) Da, eu zic că Zicu putea. Dar de asta ai nevoie de caractere puternice în situații grele.

(n.r. Ce poate aduce nou Flavius Stoican la Farul?) Nu știu. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Mă rezum la a spune că nu am știut și că nu știu.