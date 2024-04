„Ți-e frică! Ești fricos!” Marius Șumudică a refuzat-o pe FCU Craiova, iar Adrian Mititelu l-a taxat imediat - Antena Sport

Totuși, răspunsul venit din partea lui Marius Șumudică îl va face pe patron să găsească o altă soluție. „Șumi” a recunoscut că a fost sunat de Adrian Mititelu, dar a spus că nu dorește să preia nicio echipă aflată în plin campionat.

„Da, m-au contactat și am refuzat. Am mulțumit frumos și asta a fost. Nu m-am dus la Ploiești, unde am prieteni, nu m-am dus la Voluntari, unde doar treceam strada, nici vorbă să mă duc la Craiova în plin play-out! Până nu se termină campionatul nu iau nicio echipă”, a spus Marius Șumudică, potrivit gsp.ro.