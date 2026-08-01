WTT Champions Yokohoama 2026 se vede în AntenaPLAY. „Bernie” Szocs și Eliza Samara joacă la turneul din Japonia

Cele mai bune jucătoare de tenis de masă din România, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, revin în acțiune și urmează să participe la WTT Champions Yokohama 2026.

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Competiția din Japonia va avea loc între 4 și 9 august și va fi transmisă pe AntenaPLAY. Meciurile româncelor vor fi transmise în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

WTT Champions Yokohama 2026, în AntenaPLAY

Turneul nipon are două nume românești la startul său. Szocs (locul 24 mondial) și Samara (locul 36 WTT) vin din nou la Yokohama, unde speră să aibă parte de o prestație mai bună. Anul trecut, „Bernie” a fost eliminată după al doilea meci, în optimi, în timp ce veterana Samara a fost învinsă încă din prima rundă.

Turneul de la Yokohama aduce la start nume mari din tenisul de masă atât pe tabloul feminin, cât și masculin. La băieți urmează să joace Tomokazu Harimoto (2 WTT), Felix Lebrun (4 WTT) sau Sora Matsushima (6 WTT), în timp ce la fete vor evolua Zhu Yuling (3 WTT), Miwa Harimoto (4 WTT) sau Chen Xintong (5 WTT).

Competiția de la Japonia pune la bătaie premii în valoare de 500.000 de dolari americani.