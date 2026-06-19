Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer de Champions League la Universitatea Craiova. Oltenii s-au înţeles cu Ronaldo

Transfer de Champions League la Universitatea Craiova. Oltenii s-au înţeles cu Ronaldo

Viviana Moraru Publicat: 19 iunie 2026, 16:20

Comentarii
Transfer de Champions League la Universitatea Craiova. Oltenii s-au înţeles cu Ronaldo

Ronaldo Webster, în FCSB - Shkendija/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova e gata să oficializeze un nou transfer, în această perioadă de mercato. Oltenii s-au înţeles cu Ronaldo Romario Webster (24 de ani), jucătorul urmând să semneze contractul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo Romario Webster este un fundaş stânga din Jamaica care în această vară s-a despărţit de formaţia din Macedonia de Nord, Shkendija. Nord-macedonenii au fost adversarii FCSB-ului în turul doi preliminar de Champions League, în sezonul trecut, reuşind să-i învingă pe roş-albaştri.

Transfer de Champions League la Universitatea Craiova

Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat că Ronaldo Romario Webster a ajuns la un acord cu oficialii din Bănie. Conform gsp.ro, fundaşul va semna cu oltenii un contract valabil pe două sezoane, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă.

Ronaldo Webster este cotat la suma de 600.000 de euro, pe site-urile de specialitate. Fundaşul stânga a voluat la Shkendija în ultimele două sezoane, fiind a doua echipă din Macedonia de Nord la care joacă, după Bregalnica Stip.

În sezonul recent încheiat, Ronaldo Webster a bifat 41 de meciuri la Shkendija, fiind jucător de bază al echipei din Macedonia de Nord. El a fost titular în ambele confruntări cu FCSB din preliminariile Champions League, nord-macedonenii câştigându-le pe ambele, scor 1-0 în tur, şi 2-1 în retur.

Reclamă
Reclamă

Ronaldo Romario Webster este al treilea jucător care a ajuns la o înţelegere cu Universitatea Craiova, în această vară. Oltenii i-au convins şi pe portarii Alexandru Maxim şi Răzvan Sava să semneze cu echipa condusă de Filipe Coelho.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Semafor radar, instalat pe drumul spre Poiana Braşov. Sistemul îi obligă pe vitezomani să frâneze
Observator
Semafor radar, instalat pe drumul spre Poiana Braşov. Sistemul îi obligă pe vitezomani să frâneze
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Răzvan Sava a semnat pe 3 ani cu U Craiova! Când va fi prezentat. Update Exclusiv
17:14

Robert Lewandowski se va duela cu Lionel Messi în MLS! Cu ce echipă semnează atacantul polonez
17:12

“Nu mai aveam cum să rămân”. Florentin Petre a anunţat ce urmează, după plecarea de la Dinamo. Cu ce echipă va semna
16:58

„Portugalia e mai bună fără el!” Cristiano Ronaldo, făcut praf! Un fost jucător trecut pe la echipe uriașe a ieșit la atac
16:56

“Risc de război civil”. Cristiano Ronaldo, în centrul unui nou scandal la Mondial. Ce se întâmplă cu coechipierii lui
16:51

Suma infimă plătită de FCSB pentru primul jucător transferat în vară
16:35

Joyskim Dawa și-a decis viitorul! Impresarul fundașului de la FCSB a făcut anunțul
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul 3 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 4 Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire” 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB