Transfer de Champions League la Universitatea Craiova. Oltenii s-au înţeles cu Ronaldo

Universitatea Craiova e gata să oficializeze un nou transfer, în această perioadă de mercato. Oltenii s-au înţeles cu Ronaldo Romario Webster (24 de ani), jucătorul urmând să semneze contractul.

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Ronaldo Romario Webster este un fundaş stânga din Jamaica care în această vară s-a despărţit de formaţia din Macedonia de Nord, Shkendija. Nord-macedonenii au fost adversarii FCSB-ului în turul doi preliminar de Champions League, în sezonul trecut, reuşind să-i învingă pe roş-albaştri.

Transfer de Champions League la Universitatea Craiova

Jurnalistul Emanuel Roşu a anunţat că Ronaldo Romario Webster a ajuns la un acord cu oficialii din Bănie. Conform gsp.ro, fundaşul va semna cu oltenii un contract valabil pe două sezoane, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă.

Ronaldo Webster este cotat la suma de 600.000 de euro, pe site-urile de specialitate. Fundaşul stânga a voluat la Shkendija în ultimele două sezoane, fiind a doua echipă din Macedonia de Nord la care joacă, după Bregalnica Stip.

În sezonul recent încheiat, Ronaldo Webster a bifat 41 de meciuri la Shkendija, fiind jucător de bază al echipei din Macedonia de Nord. El a fost titular în ambele confruntări cu FCSB din preliminariile Champions League, nord-macedonenii câştigându-le pe ambele, scor 1-0 în tur, şi 2-1 în retur.