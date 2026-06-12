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De la fractură craniană, la “erou” la Campionatul Mondial. Drama trăită de vedeta Mexicului: “Un miracol că sunt în viaţă”

Viviana Moraru Publicat: 12 iunie 2026, 10:51

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De la fractură craniană, la erou la Campionatul Mondial. Drama trăită de vedeta Mexicului: Un miracol că sunt în viaţă

Raul Jimenez, bucurie după golul marcat pentru Mexic, în meciul cu Africa de Sud/ Profimedia

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Raul Jimenez (35 de ani) a fost “eroul” Mexicului în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Atacantul a marcat golul victoriei în duelul cu Africa de Sud, încheiat cu scorul de 2-0, pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico.

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Raul Jimenez a reuşit să stabilească scorul final în meciul cu Africa de Sud, marcând cu o lovitură de cap, în minutul 67, din centrarea lui Alvarado. Primul gol al meciului a fost marcat de Julian Quinones, în minutul 9.

Drama trăită de Raul Jimenez, înainte să devină “eroul” Mexicului în meciul cu Africa de Sud, de la Campionatul Mondial

Povestea lui Raul Jimenez poate fi o sursă de inspiraţie pentru mulţi fotbalişti. Atacantul a suferit o fractură craniană în 2020, în timp ce evolua la Wolverhampton. Mexicanul s-a ciocnit de David Luiz, în timpul unui meci cu Arsenal, şi a părăsit terenul pe targă, fiind operat de urgenţă.

Raul Jimenez a reuşit să revină pe teren opt luni mai târziu, el dezvăluind chiar că viaţa sa a fost pusă în pericol, deoarece nu-şi mai aduce aminti nimic din cele întâmplate în meciul cu Arsenal, având probleme de mers şi stabilitate.

După accidentare, Jimenez a evoluat în meciul amical al lui Wolverhampton cu Crewe Alexandra, cu protecţie în zona tâmplelor. Ulterior, în 2022, el a fost convocat în lotul Mexicului pentru Campionatul Mondial din Qatar, unde a bifat trei meciuri.

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“Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani, când am suferit fractura de craniu, că voi conduce atacul Mexicului la deschiderea unui Campionat Mondial acasă și voi marca, nu aș fi crezut.

Medicii îmi spuneau atunci că este un miracol chiar și faptul că sunt în viață. Nu am renunțat niciodată, am continuat să muncesc și ziua de azi este dovada că credința și munca dau roade”, a declarat Raul Jimenez, după Mexic – Africa de Sud 2-0.

Şi selecţionerul Mexicului, Javier Aguirre, s-a declarat impresionat de povestea lui Raul Jimenez, după partida cu Africa de Sud.

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“Am citit un interviu în care Raul spunea că acesta trebuie să fie Mondialul lui. Cred că a început cu dreptul. Astăzi este titularul acestei echipe, și-a câștigat locul pe deplin.

Situația lui personală, dacă mai era loc de așa ceva, l-a motivat de două ori mai mult. Are simțul golului și este o zi perfectă pentru el”, a spus Javier Aguirre, selecţionerul Mexicului.

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