FIFA a dezvăluit ce salariu are Gianni Infantino! Ce alte bonusuri are preşedintele forului mondial

În fiecare an, FIFA publică salariile tuturor angajaţilor săi. Gianni Infantino, preşedintele organizaţiei mondiale de fotbal, nu face excepţie.

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Conducătorul italo-elveţian primeşte un salariu de bază brut de 2,6 milioane de dolari (aproximativ 2,244 milioane de euro) în fiecare an.

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FIFA a dezvăluit ce salariu are Gianni Infantino

În plus, Infantino primeşte un bonus anual, a cărui valoare variază. În 2025, acesta a fost de 2,2 milioane de dolari (1,8 milioane de euro). În total, preşedintele FIFA a câştigat, aşadar, 4,8 milioane de dolari (4,145 milioane de euro) până la începutul anului 2026.

Gianni Infantino s-a trezit criticat înainte de Cupa Mondială din 2026, pe fondul controverselor legate de preţurile biletelor şi de cazul arbitrului somalez Omar Artan, căruia i s-a interzis participarea la turneu de către Statele Unite.

„Nu controlăm totul. Discutăm, încercăm, dar uneori e bine să rămânem calmi. Lucrăm la toate. Încercăm să rezolvăm totul, credeţi-mă sau nu. Încercăm mereu să găsim o soluţie”, a spus Infantino referitor la arbitrul trimis înapoi în ţară.