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FIFA a dezvăluit ce salariu are Gianni Infantino! Ce alte bonusuri are preşedintele forului mondial

Alex Masgras Publicat: 12 iunie 2026, 11:04

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FIFA a dezvăluit ce salariu are Gianni Infantino! Ce alte bonusuri are preşedintele forului mondial

Gianni Infantino / Profimedia

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În fiecare an, FIFA publică salariile tuturor angajaţilor săi. Gianni Infantino, preşedintele organizaţiei mondiale de fotbal, nu face excepţie.

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Conducătorul italo-elveţian primeşte un salariu de bază brut de 2,6 milioane de dolari (aproximativ 2,244 milioane de euro) în fiecare an.

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FIFA a dezvăluit ce salariu are Gianni Infantino

În plus, Infantino primeşte un bonus anual, a cărui valoare variază. În 2025, acesta a fost de 2,2 milioane de dolari (1,8 milioane de euro). În total, preşedintele FIFA a câştigat, aşadar, 4,8 milioane de dolari (4,145 milioane de euro) până la începutul anului 2026.

Gianni Infantino s-a trezit criticat înainte de Cupa Mondială din 2026, pe fondul controverselor legate de preţurile biletelor şi de cazul arbitrului somalez Omar Artan, căruia i s-a interzis participarea la turneu de către Statele Unite.

„Nu controlăm totul. Discutăm, încercăm, dar uneori e bine să rămânem calmi. Lucrăm la toate. Încercăm să rezolvăm totul, credeţi-mă sau nu. Încercăm mereu să găsim o soluţie”, a spus Infantino referitor la arbitrul trimis înapoi în ţară.

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