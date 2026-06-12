Ousmane Dembele, despre echipa care a chinuit-o pe Franţa în ultimii ani: “Va fi printre favorite la Cupa Mondială”

Ousmane Dembele este pregătit pentru Cupa Mondială 2026. Vedeta lui PSG este convins însă că naţionala din Hexagon va evolua sub o presiune uriaşă în competiţia care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic. Campioană mondială în 2018, Franţa a revenit în finală în 2022, iar aşteptările sunt mari de la echipa lui Didier Deschamps.

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Dembele a dezvăluit că Franţa va lua pas cu pas această Cupă Mondială şi nu se gândeşte acum prea mult la fazele eliminatorii, ci la meciurile din faza grupelor.

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Ousmane Dembele se teme de Spania la Cupa Mondială 2026: “Este o formaţie excepţională”

De asemenea, Dembele a fost întrebat şi despre naţionala Spaniei, echipă care i-a dat mari bătăi de cap Franţei în ultimii ani. Balonul de Aur din 2025 este convins că ibericii, campioni europeni în urmă cu doi ani, vor avea un cuvânt greu de spus la acest turneu final:

“Sunt multe favorite, asta nu mai înseamnă nimic în fotbal. Sunt multe echipe favorite în această competiţie. Ştim că naţionala Franţei a ajuns în finală la ultimele două ediţii. Vom fi o echipă sub presiune, dar rămânem concentraţi asupra obiectivului. Înainte de a ne gândi la optimi sau sferturi trebuie să trecem cu bine de meciurile din grupe.

(n.r. Ce părere ai de Spania? V-aţi chinuit cu ei) Da, am avut multe probleme cu această echipă. Este o formaţie excepţională când vine vorba despre munca în echipă şi au câţiva jucători foarte buni. O cunoaştem bine şi va fi o echipă de urmărit la această Cupă Mondială. Va fi printre favoritele competiţiei”, a declarat Ousmane Dembele, potrivit marca.com.