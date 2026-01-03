Transfer din academia FCSB-ului. Un puști de doar 16 ani ajunge la Farul - Antena Sport

FCSB a ales să se despartă de un nou jucător, după ce Malcom Edjouma a plecat de la echipa roș-albastră în contextul în care nu a acceptat prelungirea înțelegerii sale până în vară. Formația campioană a României a luat de această dată o decizie la nivel de academie și i-a dat drumul să plece lui Edward Neamțu, fundaș dreapta în vârstă de doar 16 ani.

FCSB trece astfel pe lista sa de plecări un nou nume, după ce Neamțu a semnat cu Farul Constanța. Anunțul nu a fost însă oficializat de echipa din Ovidiu, ci de firma de impresariat Spelersmedia, care cel mai probabil îl reprezintă pe tânărul de perspectivă venit din academia roș-albaștrilor.

Edward Neamțu, de la FCSB la Farul

Născut pe 29 iunie 2009, Neamțu evoluează pe postul de fundaș dreapta și a adunat până acum selecții la reprezentativa României la trei categorii de vârstă, și anume U-15, U-16 și ultima dată la U-17. Pentru cea din urmă a bifat minute și în calificările pentru Euro U-17, atunci când a intrat de pe bancă într-un meci cu Franța, scor 1-1.

Rămâne de văzut dacă puștiul din academia FCSB-ului va fi păstrat tot la nivel de echipe de tineret și la Farul sau dacă Ianis Zicu îl va arunca pe teren în vreo partidă. Dacă antrenorul constănțenilor i-ar da lui Neamțu șansa să joace, ar fi cel mai tânăr fotbalist al fariștilor care bifează minute în acest sezon.

Farul este gata să facă și o curățenie de iarnă, în contextul în care Răzvan Ducan, Boban Nikolov, Jovan Markovic, Gabriel Iancu şi Andre Seruca au șanse mici să mai continue la formația de la Ovidiu, potrivit gsp.ro. În acest sezon, constănțenii au adunat 27 de puncte în 21 de meciuri și au avut un bilanț de șapte victorii, șase egaluri și opt eșecuri.