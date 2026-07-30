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Transfer în plină criză financiară la CFR Cluj! Jucătorul cu peste 200 meciuri în Liga 1 vine în Gruia

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 10:20

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Transfer în plină criză financiară la CFR Cluj! Jucătorul cu peste 200 meciuri în Liga 1 vine în Gruia

CFR Cluj / Colaj Antena Sport

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CFR Cluj trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, însă Neluțu Varga încearcă să redreseze situația din mers și să pună echipa pe picioare pentru a prinde play-off-ul.

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Chiar în ziua în care clubul din Gruia joacă pentru calificarea în turul trei preliminar al UEFA Conference League, finanțatorul a bătut palma cu un atacant cu peste 200 de meciuri în Liga 1.

Sergiu Buș s-a înțeles cu CFR Cluj

Rămas liber de contract după despărțirea de Hermannstadt, echipă cu care a retrogradat în liga secundă la finalul sezonului precedent, Sergiu Buș nu a stat mult timp fără echipă.

Potrivit prosport.ro, atacantul format de CFR Cluj s-a înțeles chiar cu formația patronată de Neluțu Varga și urmează să semneze în curând cu ardelenii.

Buș are peste 200 de meciuri jucate pe prima scenă a fotbalului românesc și are în palmares două titluri de campion în Liga 1, ambele alături de CFR Cluj.

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  • 175.000 de euro este cota de piață a lui Sergiu Buș
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