Home | Fotbal | Liga 1 | Lumea a treia: analiștii au precizat ce loc ocupă Liga 1 în topul celor mai puternice campionate ale lumii

Lumea a treia: analiștii au precizat ce loc ocupă Liga 1 în topul celor mai puternice campionate ale lumii

Daniel Işvanca Publicat: 30 iulie 2026, 9:56

Comentarii
Lumea a treia: analiștii au precizat ce loc ocupă Liga 1 în topul celor mai puternice campionate ale lumii

Cadru din Craiova - Levski Sofia / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova a ajuns doar până în turul al doilea în Liga Campionilor, iar România mai pierde încă un sezon în care încearcă să ajungă cu o echipă în faza principală a celei mai tari competiții inter-cluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Champions League pare a fi o destinație SF pentru fotbalul românesc. Analiștii englezi arată cât de jos a ajuns defapt prima ligă din România, în comparație cu alte competiții.

Liga 1, sub campionate de mâna a doua din lume

Patru echipe din România luptă pentru a ajunge în faza principală a unei competiții UEFA. Universitatea Craiova va evolua în Europa League după eșecul cu Levski Sofia, în timp ce FCSB, Universitatea Cluj și CFR sunt prezente în Conference.

Nivelul fotbalului românesc a scăzut considerabil în ultimii ani, lucru care se reflectă în rezultatele europene, dar și în statisticile internaționale, precum și la echipele naționale.

Analiștii de la Football Insider au publicat un clasament al celor mai bune 50 de campionate din toată lumea, iar Liga 1 ocupă un rușinos loc 38, sub campionate precum cel al Japoniei, Columbiei, ba chiar sub mai multe ligi inferioare (Championship, Serie B, Bundesliga 2).

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?" Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Observator
"Păi ce suntem noi aici, sălbatici?" Cioban cu tricou Dolce&Gabbana, dispută aprinsă cu jandarmii la protest
Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Avem o mare surpriză. Exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB în meciul decisiv cu Auda. Avem o mare surpriză. Exclusiv
12:22

Spaniolii s-au săturat de Vinicius! Brazilianul, criticat de ziarul de casă al lui Real Madrid: „Bani, bani, bani. Nu e corect”
12:19

Surpriză uriașă: cum va arată echipa de start a FCSB-ului la partida cu FK Auda
11:57

Despărțire neașteptată în Premier League: Eddie Howe pleacă de la Newcastle după aproape cinci ani
11:43

Lionel Messi, decizie surprinzătoare! Ce a făcut la 10 zile după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale
11:34

CFR Cluj, transferuri pe bandă rulantă! Fostul atacant din Gruia, aşteptat de Neluţu Varga să dea o mână de ajutor
11:28

CFR Cluj – Alashkert LIVE TEXT (21:30). Ardelenii vor să dea lovitura în fața propriilor suporteri. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul 2 Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat 3 FotoCu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep 4 Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League 5 Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor 6 Fostul star din Premier League, ajuns la 34 de ani, e acum magazioner. Povestea tristă din spate: „Luam pastile”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal