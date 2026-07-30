Lumea a treia: analiștii au precizat ce loc ocupă Liga 1 în topul celor mai puternice campionate ale lumii

Universitatea Craiova a ajuns doar până în turul al doilea în Liga Campionilor, iar România mai pierde încă un sezon în care încearcă să ajungă cu o echipă în faza principală a celei mai tari competiții inter-cluburi.

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Champions League pare a fi o destinație SF pentru fotbalul românesc. Analiștii englezi arată cât de jos a ajuns defapt prima ligă din România, în comparație cu alte competiții.

Liga 1, sub campionate de mâna a doua din lume

Patru echipe din România luptă pentru a ajunge în faza principală a unei competiții UEFA. Universitatea Craiova va evolua în Europa League după eșecul cu Levski Sofia, în timp ce FCSB, Universitatea Cluj și CFR sunt prezente în Conference.

Nivelul fotbalului românesc a scăzut considerabil în ultimii ani, lucru care se reflectă în rezultatele europene, dar și în statisticile internaționale, precum și la echipele naționale.

Analiștii de la Football Insider au publicat un clasament al celor mai bune 50 de campionate din toată lumea, iar Liga 1 ocupă un rușinos loc 38, sub campionate precum cel al Japoniei, Columbiei, ba chiar sub mai multe ligi inferioare (Championship, Serie B, Bundesliga 2).