Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 9:46

Transfer oficial la Universitatea Craiova: Bun venit la Știința

Patronul Mihai Rotaru a realizat un transfer chiar înainte de finalul turului play-off-ului. Joao Goncalves, un portar lusitan, va evolua pentru Universitatea Craiova până cel puțin la sfârșitul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Bun venit la Știința, João Gonçalves! Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu goalkeeperul portughez João Gonçalves, iar acesta a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon competițional”, a fost și anunțul oficial al clubului oltean.

Portarul în vârstă de 25 de ani a debutat în fotbal la Boavista, echipă la care a petrecut șase ani și pentru care a bifat 45 de meciuri, dintre care șapte fără gol încasat. Ulterior, în 2025 a sosit la AVS, de care s-a despărțit în acest an, înregistrând opt partide pe parcursul actualului sezon.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
Citește și:
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
Fanatik.ro
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
11:46

Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: “Este dificil”
11:39

Care sunt favoriţii specialiştilor pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial 2026
11:29

Cristiano Bergodi pregătește un transfer din Serie A la Universitatea Cluj!
11:15

Flavius Stoican a făcut show după Farul – FCSB 2-3: “Mă pup cu Rădoi, dar aş vrea să îl mănânc”
10:49

Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”
10:08

E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj