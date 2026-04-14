Transfer spectaculos pregătit de Universitatea Cluj: discuții avansate cu Nicolae Stanciu!

Universitatea Cluj pregătește o mutare spectaculoasă pentru viitor, iar numele vizat este unul dintre cele mai importante din fotbalul românesc: Nicolae Stanciu.

Discuțiile dintre cele două părți durează de mai mult timp și nu au fost niciodată abandonate complet. Negocierile ar fi început încă de la finalul anului trecut, în perioada în care mijlocașul știa că se va despărți de Genoa. Deși în ianuarie a ales o experiență în China, semnând cu DL Yingbo, varianta U Cluj a rămas în picioare.

Planul ardelenilor este ca Stanciu să semneze cu U Cluj în noiembrie, atunci când îi expiră contractul în Asia.

Decizia nu ar fi influențată în primul rând de bani, ci de dorința de a fi mai aproape de casă: „Argumentul? Vrea să fie mai aproape de familie. Nu e vorba despre aspectul financiar, pentru că U Cluj nu se va ridica la pretențiile lui. Ar trebui să-și reducă semnificativ salariul, dar ia serios în calcul să accepte propunerea lui U, pentru a locui lângă familie”, au dezvăluit surse din anturajul fotbalistului, citate de gsp.ro.

Informația a fost alimentată și în spațiul public, inclusiv pe rețelele de socializare, de unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai FCSB, Sergi Lopez.