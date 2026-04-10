Nicolae Stanciu, assist în victoria contra echipei lui Alex Mitriță! Pasă superbă a internaționalului român

Nicolae Stanciu a fost titular și integralist vineri în partida dintre Dalian Yingbo și Zhejiang Professional, din etapa a cincea a Superligii Chinei. Alex Mitriță a fost suspendat pentru acest joc, după un gest golănesc la adresa unui adversar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul echipei naționale de fotbal a României și-a arătat încă o dată calitatea pe terenul de joc și a pasat genial la una dintre cele trei reușite ale formației sale.

Nicolae Stanciu, pasă de gol în Dalian Yingbo – Zhejiang Professional

Nicolae Stanciu demonstrează încă o dată că s-a adaptat cel mai bine în campionatul Chinei, internaționalul român fiind din nou decisiv pentru cei de la Dalian Yingbo.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a fost titular în disputa cu Zhejiang Professional, echipă unde evoluează Alex Mitriță, suspendat pentru acest meci și a oferit o pasă de gol genială.

Acesta l-a servit excelent pe Frank Acheampong în minutul 62 al disputei, iar ghanezul nu l-a iertat pe portarul advers. Scorul final a fost 3-0 pentru Dalian Yingbo.