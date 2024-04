"Trebuie să primească o medalie mai mică!" Un jucător de la FCSB, criticat după titlul câştigat - Antena Sport

Fostul internaţional a declarat că Octavian Popescu are potenţial, însă forma sa din actualul sezon nu a fost una impresionantă.

„Tavi Popescu trebuie să primească o medalie mai mică. Trebuia să facă mai mult anul ăsta, o stagiune slăbuţă. Te cam ascunzi după meciurile câştigate, când câştigi meciul te uiţi altfel la jucător, dar per total trebuia mai mult din partea lui.

Spun asta, pentru că are calitate, ştie să dribleze, are viteză, am văzut şi azi pe partea stângă, dar n-ai cum să faci o singură fază pe meci. Meciul trecut l-am lăudat pentru faza din partea dreaptă, dar una singură, acum cea din partea stângă.

Cam puţin, că are calitate şi trebuie mai mult. Văd că are viitor, ştie să dribleze, la cinci contra doi e bun, ştie şmecherii de fotbalist şi ar putea mult mai mult. De ce dacă poţi mai mult dai foarte puţin?”, a declarat Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

Octavian Popescu a bifat 37 de meciuri la FCSB, în acest sezon, în toate competiţiile. Decarul roş-albaştrilor a marcat doar trei goluri şi a oferit alte trei pase decisive.

Octavian Popescu l-a imitat pe „Dodel” Tănase după ce FCSB a câștigat titlul Octavian Popescu l-a imitat pe „Dodel” Tănase după ce FCSB a câștigat titlul! Jucătorul lui Gigi Becali a făcut spectacol pe teren, după ce roș-albaștrii au învins-o pe Farul. „Perla” lui Gigi Becali a făcut spectacol pe teren, după fluierul final al partidei. Acesta l-a imitat pe „Dodel” Tănase și i-a repetat declarația celebră: „Bravo vouă, bă!” „Vreau să spun şi eu două, trei cuvinte. Bravo vouă, bă! Nu mai am ce să spun, eram ameţit de la pauză, nu mai pot. Campionii, campionii, ole, ole, ole! Locul 1 venim” , a spus Octavian Popescu, citat de orangesport.ro. Cristi Tănase a spus aceste cuvinte, care au stârnit, la momentul respectiv, amuzamentul tuturor în anul 2013, atunci când FCSB sărbătorea un alt titlu cucerit. Generația de atunci a roș-albaștrilor a făcut spectacol într-un autocar care s-a plimbat pe străzile Bucureștiului.

