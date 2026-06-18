Trei dintr-un foc. Dinamo a oficializat primele transferuri ale verii: “Investiție pentru viitor”

Dinamo se pregătește pentru noul sezon, iar alb-roșiii au oficializat cu această ocazie mutările a trei jucători printr-o singură postare. Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu au fost prezentați de formația preluată recent de Nuno Campos.

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Dinamo se vede nevoită să se întărească pentru noul sezon după ce a pierdut deja câțiva jucători de bază din sezonul precedent, precum Boateng, Gnahore, Milanov și Ikoko, la care se adaugă și plecarea lui Valentin Țicu. Până acum, alb-roșiii nu oficializaseră nicio mutare, însă se știa că vor aduce câțiva jucători de perspectivă.

Dinamo și-a prezentat primele transferuri din vară

Astăzi, 18 iunie, Dinamo au transmis prin intermediul unei postări că au rezolvat trei transferuri și i-au adus pe Răzvan Radu, un fotbalist crescut în curtea celor de la FCSB, pe Ianis Doană de la CSA Steaua și pe Adriano Manole de la FC Argeș. Toți jucătorii au semnat până în 2029.

“Investiție pentru viitor. Clubul nostru continuă strategia de a înregistra jucători tineri de perspectivă, care în viitor să reprezinte soluții certe pentru prima echipă.

Astfel, dorim să-i prezentăm astăzi pe trei jucători cu potențial, care s-au alăturat clubului nostru. Adriano Manole – noul nostru mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, vine de la FC Argeș, club la care a crescut și pentru care a debutat în Superligă în sezonul recent încheiat.