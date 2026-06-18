Trei dintr-un foc. Dinamo a oficializat primele transferuri ale verii: “Investiție pentru viitor”

Dinamo se pregătește pentru noul sezon, iar alb-roșiii au oficializat cu această ocazie mutările a trei jucători printr-o singură postare. Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu au fost prezentați de formația preluată recent de Nuno Campos.
Dinamo se vede nevoită să se întărească pentru noul sezon după ce a pierdut deja câțiva jucători de bază din sezonul precedent, precum Boateng, Gnahore, Milanov și Ikoko, la care se adaugă și plecarea lui Valentin Țicu. Până acum, alb-roșiii nu oficializaseră nicio mutare, însă se știa că vor aduce câțiva jucători de perspectivă.
Dinamo și-a prezentat primele transferuri din vară
Astăzi, 18 iunie, Dinamo au transmis prin intermediul unei postări că au rezolvat trei transferuri și i-au adus pe Răzvan Radu, un fotbalist crescut în curtea celor de la FCSB, pe Ianis Doană de la CSA Steaua și pe Adriano Manole de la FC Argeș. Toți jucătorii au semnat până în 2029.
“Investiție pentru viitor. Clubul nostru continuă strategia de a înregistra jucători tineri de perspectivă, care în viitor să reprezinte soluții certe pentru prima echipă.
Astfel, dorim să-i prezentăm astăzi pe trei jucători cu potențial, care s-au alăturat clubului nostru. Adriano Manole – noul nostru mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, vine de la FC Argeș, club la care a crescut și pentru care a debutat în Superligă în sezonul recent încheiat.
Ianis Doană – mijlocaș ofensiv, în vârstă de 18 ani, a evoluat în sezonul recent încheiat la CSA Steaua București unde a bifat un număr de 24 de meciuri, în care a înscris 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.
Răzvan Radu – fundaș stânga de 20 de ani, sosit prin transfer de la Metalul Buzău, pentru care în sezonul recent încheiat a bifat un total de 23 de meciuri la nivel de ligă secundă, timp în care a oferit două pase decisive.
Tinerii noștri jucători au semnat înțelegeri valabile pentru trei sezoane, până la 30.06.2029 cu opțiune din partea clubului de prelungire pentru încă două sezoane“, se arată în comunicatul oficial al clubului alb-roșu.
Dinamo va începe pregătirea pentru noul sezon alături de Nuno Campos în cantonamentul care se va desfășura în Polonia.
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