“Tripleta” aşteptată de Gigi Becali la FCSB, imagini savuroase de pe plajă. Cum s-au filmat Drăguş, Coman şi Tănase

Gigi Becali vrea să-i transfere la FCSB pe Florinel Coman şi pe Denis Drăguş, în această vară. Patronul roş-albaştrilor vrea ca cei doi internaţionali să evolueze alături de Florin Tănase, în atacul echipei sale.
Până la eventuale transferuri la FCSB, Florinel Coman şi Denis Drăguş se relaxează la plajă. Aceştia îl au alături şi pe Florin Tănase.
Florinel Coman, Denis Drăguş şi Florin Tănase au dansat pe plajă
Florinel Coman a postat un videoclip în care este surprins alături de Denis Drăguş şi Florin Tănase, pe plajă. Aceştia s-au filmat dansând, la bustul gol, profitând de pauza competiţională pentru a se relaxa.
Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman şi cu Denis Drăguş recent, la un eveniment din familia Hagi. Patronul de la FCSB vrea să-i aducă pe aceştia sub comanda lui Marius Baciu, din sezonul viitor.
“Coman, Drăguș, Tănase. Cam așa vreau. Cu Coman am vorbit și i-am zis după primul meci (n.r. de la națională, cel cu Georgia): Bă, nici nu te iau. Nu a fost nici în al doilea ceea ce vreau. Pe Drăguș nu îl caracterizez, că e fotbalist.
Ăla joacă și la 2 noaptea, dacă îl scoli, joacă fotbal. Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia. Calculăm în așa fel încât să ia 1 milion într-un an. 1,3 milioane, 1,4″, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.
@07_coman @tanaseflorin100 @Denis Dragus ♬ suara asli – BILTHEEZZ2🇧🇷
De asemenea, Gigi Becali a confirmat faptul că Florin Tănase va rămâne la FCSB. Mijlocaşul îşi va prelungi contractul cu formaţia roş-albastră.
“Eu am vorbit cu el acum două săptămâni, mi-a zis că are ofertă din China. A spus că nu pleacă în China, da. El a vrut contract pe patru ani. I-am zis că nu-i fac contract pe patru ani, îi fac pe doi. Așa a rămas discuția. Eu vreau pe doi ani, el pe patru. Ce e clar e că el nu pleacă în China”, a mai spus Gigi Becali.
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