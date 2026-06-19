“Tripleta” aşteptată de Gigi Becali la FCSB, imagini savuroase de pe plajă. Cum s-au filmat Drăguş, Coman şi Tănase

Gigi Becali vrea să-i transfere la FCSB pe Florinel Coman şi pe Denis Drăguş, în această vară. Patronul roş-albaştrilor vrea ca cei doi internaţionali să evolueze alături de Florin Tănase, în atacul echipei sale.

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Până la eventuale transferuri la FCSB, Florinel Coman şi Denis Drăguş se relaxează la plajă. Aceştia îl au alături şi pe Florin Tănase.

Florinel Coman, Denis Drăguş şi Florin Tănase au dansat pe plajă

Florinel Coman a postat un videoclip în care este surprins alături de Denis Drăguş şi Florin Tănase, pe plajă. Aceştia s-au filmat dansând, la bustul gol, profitând de pauza competiţională pentru a se relaxa.

Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman şi cu Denis Drăguş recent, la un eveniment din familia Hagi. Patronul de la FCSB vrea să-i aducă pe aceştia sub comanda lui Marius Baciu, din sezonul viitor.

“Coman, Drăguș, Tănase. Cam așa vreau. Cu Coman am vorbit și i-am zis după primul meci (n.r. de la națională, cel cu Georgia): Bă, nici nu te iau. Nu a fost nici în al doilea ceea ce vreau. Pe Drăguș nu îl caracterizez, că e fotbalist.