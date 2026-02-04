Cel mai așteptat monopost a mers încet. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Poate cel mai așteptat monopost la testele private din Barcelona a fost AMR26, prima mașină proiectată de Adrian Newey, cel mai bun specialist în aerodinamică. Englezul a construit multe monoposturi câștigătoare în F1, ultimele fiind cele cu care Max Verstappen a câștigat cele patru titluri de campion mondial alături de Red Bull.

Întârzieri în pregătire

AMR26 chiar s-a lăsat așteptat, întrucât echipa a avut întârzieri în pregătirea sa. Acestea au dus la un debut întârziat pe pistă la testele private din Barcelona. La prima ieșire, Lance Stroll a efectuat doar patru tururi lente, cu opriri tehnice timpurii, ceea ce a generat speculații despre fiabilitate și pregătire insuficientă. Problemele par a veni de la motorul Honda. Constructorul nipon a recunoscut că se află într-o mică întârziere în rezolvarea problemelor de fiabilitate ale noii unități de putere. A urmat la teste Fernando Alonso. Spaniolul a parcurs 49 de ture la volanul lui AMR26. Timpul său cel mai rapid a fost cu peste patru secunde mai lent decât cel al lui Lewis Hamilton, care a realizat cel mai bun timp al tuturor celor cinci zile. Rapoartele de pe circuit au afirmat însă că el a rulat cu o viteză limitată la 275 km/h, tocmai pentru a menaja noul motor Honda.

Aston promite, dar până acum nu a livrat

Aston Martin este echipa care, de câteva sezoane, promite să se alăture ”clubului celor patru”, anume Mercedes – McLaren – Red Bull – Ferrari. Numirea lui Newey drept șef al echipei a adus un imbold așteptat. Fiul proprietarului și pilot al echipei, Lance Stroll, declara însă acum două săptămâni că formația nu are încă ceea ce îi trebuie pentru a deveni una de top.

Monopostul a stârnit însă rumoare, grație designului îndrăzneț și soluțiilor aerodinamice adoptate. Să reamintim faptul că, începând din 2026, efectul de sol nu va avea o la fel de mare importanță în generarea apăsării. Aston Martin este a doua echipă care prezintă o soluție pentru interesantă pentru fața monopostului.Elementele de legătură dintre nas și aripă sunt montați pe cel de-al doilea element al aripii, și nu pe cel principal. Mercedes are o configurație similară.

Soluții aerodinamice interesante

Sidepod-urile sunt foarte interesante și reduse în dimensiuni, amintind un pic de mașina fără aceste tuneluri laterale prezentată de Mercedes în 2022, proiect retras apoi. Cele două suspensii, ambele în sistem pushrod, au particularități foarte interesante. Pentru cei pasionați de aerodinamică și de inginerie, sunt două articole care disecă în amănunt aceste detalii, acesta și acesta.