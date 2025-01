U Cluj - Gloria Buzău 2-1! Echipa lui Sabău, din nou pe primul loc! "Șepcile roșii" au întors meciul după două penalty-uri - Antena Sport

U Cluj (4-4-2): Gertmonas – Oancea, Van der Werff, I. Cristea, Chipciu – Simion, Nistor, Bic, Oaidă – Blănuță, Thiam

Rezerve: D. Moldovan, R. Boboc, Masoero, Mitrea, Ov. Popescu, D. Codrea, V. Rață, A. Artean, Silaghi, Bota, Bettaieb, Miranyan

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Gloria Buzău (4-2-3-1): D. Lazar – Ciranni, Puerto, Cestor, Dumitraşcu – L. Mihai, D. Tavares – Budescu, Ișfan, I. Gheorghe – R. Matos

Rezerve: Greab, Dobrosavlevici, Turda, Ferraresso, Vito, S. Pîrvulescu, Al. Jipa

Antrenor Eugen Neagoe

Aflate la primul meci din 2025, cele două se află în situaţii total diferite. Dacă U Cluj se luptă pentru primul loc, jucătorii lui Eugen Neagoe încearcă cu disperare să scape de ultimul loc al clasamentului. În acest moment, Gloria Buzău se află pe locul 16, la 2 puncte în spatele celor de la FC Botoşani, echipa de pe penultimul loc.

U Cluj a încheiat anul 2024 cu două victorii (CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti) şi un egal (Sepsi), în timp ce buzoienii au pierdut ultimele trei partide din 2024, cu Dinamo, Rapid şi Universitatea Craiova.

Eugen Neagoe a pus la zid conducerea Gloriei Buzău: „Mai bine să întrebaţi başkanii noştri”

Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Gloria Buzău, a plecat în cantonament cu echipa în Antalya, dar nu s-a ferit să pună la zid conducerea formaţiei din Crâng. Pe lângă faptul că nu are parte de susţinere din partea conducerii când vine vorba de transferuri, Neagoe s-a plâns şi de condiţiile de la Buzău.

„A fost un antrenament util. Din noiembrie am tot discutat, am făcut liste, dar nu s-a mişcat absolut nimic aşa că mai bine să întrebaţi başkanii noştri ce vor să facă. Eu, sincer, chiar am obosit. Nu ştiu ce pot să fac.

Discutăm, facem liste, vorbim de jucători, dar nu facem nimic. Ne trebuie şi salvamari ca să salvăm, că aşa nu putem să salvăm.

Avem şi probleme financiare, suntem neplătiţi de ceva timp. Suntem plătiţi parţial pe octombrie. Aşteptăm scumpirile şi după aceea vedem. Problema cea mai mare este că nu avem unde să ne antrenăm. Păcală ştiţi cum a plecat? Prima dată a plecat cu acel, nu era rucsac pe vremea aia, cu bocceluţa.

Cam aşa suntem şi noi, mergem cu un autobuz. 14 de obicei, Centru – Gară. Câteodată mai schimbăm, luăm şi 16. Mergem câte o jumătate de oră, ne întoarcem o jumătate de oră, mergem la ţară undeva pe un teren.

Amatorism este puţin spus. De când am terminat jocul cu Universitatea Craiova, cred că pe 21 dacă nu mă înşel, pe stadionul principal din Buzău, Gloria, nu a intrat nimeni până în ziua de astăzi să aşeze o brazdă”, a declarat Eugen Neagoe, în Antalya.