U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1 - Antena Sport

U Cluj – Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1

Publicat: 7 noiembrie 2025, 20:19

U Cluj – Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1

Jucătorii de la U Cluj, bucurie în meciul cu Metaloglobus/ Sport Pictures

U Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Ligii 1, prima a returului. 

U Cluj a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori. 

U Cluj – Metaloglobus 3-1 

Dan Nistor a reuşit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu Bic a marcat cel mai frumos gol al meciului (38), cu un şut de la 27 de metri, în vinclu. 

Golul de onoare al bucureştenilor a fost înscris de Ely Fernandes (48), fostul jucător al lui U Cluj marcând la capătul unei acţiuni personale. 

Clujenii au avut şi o bară, prin El Sawy (25). În prima etapă, U Cluj s-a impus cu 4-1. Trupa lui Cristiano Bergodi a obţinut prima sa victorie acasă în acest sezon, toate celelalte patru succese din acest sezon venind în deplasare. 

Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic (Chinteş – 29), Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Simion, Nistor (Postolachi – 39)- Macalou (Gheorghiţă – 71), Lukic, El Sawy (Silva – 71). Antrenor Cristiano Bergodi 

Metaloglobus: Gavrilaş – D. Irimia (Gheorghe – 79), Camara, Caramalău (Lis – 71), A. Sava – Ubbink, Sabater (Kouadio – 79), Aggoun, Abbey – Ely Fernandes (Hadzic – 71), Huiban (Sârbu – 59). Antrenor Mihai Teja 

Înaintea partidei s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei. 

