U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1 - Antena Sport

U Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Ligii 1, prima a returului.

U Cluj a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori.

U Cluj – Metaloglobus 3-1

Dan Nistor a reuşit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu Bic a marcat cel mai frumos gol al meciului (38), cu un şut de la 27 de metri, în vinclu.

Golul de onoare al bucureştenilor a fost înscris de Ely Fernandes (48), fostul jucător al lui U Cluj marcând la capătul unei acţiuni personale.

Clujenii au avut şi o bară, prin El Sawy (25). În prima etapă, U Cluj s-a impus cu 4-1. Trupa lui Cristiano Bergodi a obţinut prima sa victorie acasă în acest sezon, toate celelalte patru succese din acest sezon venind în deplasare.