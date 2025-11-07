U Cluj - Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1 - Antena Sport

U Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Ligii 1, prima a returului.
U Cluj a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori.
U Cluj – Metaloglobus 3-1
Dan Nistor a reuşit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu Bic a marcat cel mai frumos gol al meciului (38), cu un şut de la 27 de metri, în vinclu.
Golul de onoare al bucureştenilor a fost înscris de Ely Fernandes (48), fostul jucător al lui U Cluj marcând la capătul unei acţiuni personale.
Clujenii au avut şi o bară, prin El Sawy (25). În prima etapă, U Cluj s-a impus cu 4-1. Trupa lui Cristiano Bergodi a obţinut prima sa victorie acasă în acest sezon, toate celelalte patru succese din acest sezon venind în deplasare.
Universitatea Cluj: Gertmonas – Mikanovic (Chinteş – 29), Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Simion, Nistor (Postolachi – 39)- Macalou (Gheorghiţă – 71), Lukic, El Sawy (Silva – 71). Antrenor Cristiano Bergodi
Metaloglobus: Gavrilaş – D. Irimia (Gheorghe – 79), Camara, Caramalău (Lis – 71), A. Sava – Ubbink, Sabater (Kouadio – 79), Aggoun, Abbey – Ely Fernandes (Hadzic – 71), Huiban (Sârbu – 59). Antrenor Mihai Teja
Înaintea partidei s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.
- Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul – Botoșani. L-a făcut și pe Gică Hagi să aplaude în lojă
- Farul – FC Botoșani 2-0. Constănțenii se desprind înaintea pauzei. Liderul Ligii 1, în 10 oameni
- „Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj
- Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme”
- Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”