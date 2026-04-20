U Cluj, reacție oficială după zvonurile privind transferul lui Nicolae Stanciu

Universitatea Cluj ar pregăti o mutare de proporții și ar negocia cu Nicolae Stanciu pentru o revenire de răsunet pe prima scenă a fotbalului românesc.

Radu Constantea, președintele liderului din play-off-ul Ligii 1, a venit cu o reacție și a infirmat zvonurile privind sosirea internaționalului român pe Cluj Arena.

Radu Constantea neagă un transfer al lui Nicolae Stanciu la U Cluj

Nicolae Stanciu ar fi ajuns la un acord de principiu cu Universitatea Cluj, iar mutarea ar urma să aibă loc în iarna anului 2027, când contractul său în China ar urma să expire.

Oficialii „șepcilor roșii” au reacționat imediat cu privire la potențiala venire a fostului căpitan al echipei naționale de fotbal a României și au negat un acord cu fotbalistul.

„Doar în presă s-au intensificat discuțiile, la noi în cadrul clubului nu. Așa că nu există la ora actuală o discuție despre această posibilitate. Nu există o asemenea variantă în momentul de față”, a declarat Radu Constantea, potrivit digisport.ro.