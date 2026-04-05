Mihai Stoica, detalii despre jucătorul pe care Becali vrea să dea 2.5 milioane de euro. “Salariu un milion”

Dan Roșu Publicat: 5 aprilie 2026, 13:36

Mihai Stoica nu înţelege de ce Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că l-ar dori pe Denis Drăguş la FCSB, în contextul în care patronul roş-albaştrilor ar trebui să plătească 2.5 milioane de euro pentru transfer, dar şi să îi ofere un salariu uriaş de un milion de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 26 de ani cotat la 2.5 milioane de euro ar avea un salariu la FCSB care ar putea aduce discuţii în vestiar, ţinând cont că cele mai mari salarii de la echipă le au Tănase şi Thiam, 360.000 de euro pe an.

“Nu cred că este o variantă și nici nu sunt foarte interesat. Gigi vrea să-și satisfacă… Eu nu știu cum să-i spun. Aici e o chestie pe care eu nu o înțeleg. Știu că îi plac foarte mult atacanții care nu pierd mingea.

Pe de altă parte spune că cel mai bun atacant român e Drăguș. Deci nu știu cum să o interpretez. Are un milion şi jumate acolo salariul. Pentru ce ar veni el în România… Ca să plătească 2 milioane și jumătate pe el, asta cred că nu e niciun fel de problemă pentru Gigi.

El a mai plătit sumă mai mare pe Bîrligea. Deci nu asta ar fi problema. Dacă vrea să-i dea un milion lui Drăguș, poate să facă și asta”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Denis Drăguş poate ajunge la FCSB

Denis Drăguș este unul dintre preferații antrenorului de la FCSB, fotbalist împrumutat în momentul de față de Trabzonspor la Gaziantep. Drăguş şi Mirel Rădoi au mai colaborat şi în trecut, la naţionala de tineret a României.

Potrivit presei din Turcia, Gigi Becali ar trebui să plătească nu mai puţin de 2.5 milioane de euro pentru transferul lui Drăguş. Dacă latifundiarul a mai făcut transferuri la FCSB pe sume care au depăşit 2 milioane de euro, Gigi Becali nu a oferit totuşi salarii mari.

Denis Drăguş are un salariu de 1.5 milioane de euro în Turcia, în timp ce la FCSB doar Tănase a reuşit să câştige 1 milion de euro, dar cu bonusuri importante din câştigarea campionatului şi participarea în Liga Europa.

Reclamă
Reclamă
