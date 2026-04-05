Mihai Stoica, detalii despre jucătorul pe care Becali vrea să dea 2.5 milioane de euro. “Salariu un milion”

Mihai Stoica nu înţelege de ce Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că l-ar dori pe Denis Drăguş la FCSB, în contextul în care patronul roş-albaştrilor ar trebui să plătească 2.5 milioane de euro pentru transfer, dar şi să îi ofere un salariu uriaş de un milion de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 26 de ani cotat la 2.5 milioane de euro ar avea un salariu la FCSB care ar putea aduce discuţii în vestiar, ţinând cont că cele mai mari salarii de la echipă le au Tănase şi Thiam, 360.000 de euro pe an.

Mihai Stoica, despre posibilul transfer al lui Denis Drăguş la FCSB

“Nu cred că este o variantă și nici nu sunt foarte interesat. Gigi vrea să-și satisfacă… Eu nu știu cum să-i spun. Aici e o chestie pe care eu nu o înțeleg. Știu că îi plac foarte mult atacanții care nu pierd mingea.

Pe de altă parte spune că cel mai bun atacant român e Drăguș. Deci nu știu cum să o interpretez. Are un milion şi jumate acolo salariul. Pentru ce ar veni el în România… Ca să plătească 2 milioane și jumătate pe el, asta cred că nu e niciun fel de problemă pentru Gigi.

El a mai plătit sumă mai mare pe Bîrligea. Deci nu asta ar fi problema. Dacă vrea să-i dea un milion lui Drăguș, poate să facă și asta”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.