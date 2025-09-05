Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, și-a reziliat contractul! Anunțul oficial - Antena Sport

Clubul de fotbal FC Botoşani a încetat, de comun acord, relaţiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar, a anunţat gruparea, vineri, pe pagina sa de Facebook.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Transferat de FC Botoşani în vara anului 2023, fundaşul dreapta născut pe 26 martie 1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul “roş-alb-albastru” 37 de partide, trecându-şi în cont şi 6 asisst-uri.

Romario Benzar și-a reziliat contractul cu FC Botoșani

Fostul internaţional şi-a început cariera la FC Viitorul Constanţa, după care a mai jucat la FCSB, Lecce, Perugia, Farul Constanţa şi UTA. A câștigat două titluri de campion al Ligii 1, alături de echipa lui Gică Hagi, notează agerpres.ro.

Benzar a adunat 19 selecţii la echipa naţională.

“FC Botoșani a încetat, de comun acord, relațiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar.