Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, și-a reziliat contractul! Anunțul oficial - Antena Sport

Clubul de fotbal FC Botoşani a încetat, de comun acord, relaţiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar, a anunţat gruparea, vineri, pe pagina sa de Facebook.
Transferat de FC Botoşani în vara anului 2023, fundaşul dreapta născut pe 26 martie 1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul “roş-alb-albastru” 37 de partide, trecându-şi în cont şi 6 asisst-uri.
Fostul internaţional şi-a început cariera la FC Viitorul Constanţa, după care a mai jucat la FCSB, Lecce, Perugia, Farul Constanţa şi UTA. A câștigat două titluri de campion al Ligii 1, alături de echipa lui Gică Hagi, notează agerpres.ro.
Benzar a adunat 19 selecţii la echipa naţională.
“FC Botoșani a încetat, de comun acord, relațiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar.
Mulțumim Romario pentru profesionalism și pentru felul în care ai apărat culorile „roș-alb-albastre”. Mult succes în continuare în carieră!”, au notat oficialii de la Botoșani.
Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: “Să își vadă de treaba lui”
Valeriu Iftime a reacționat după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, meci la finalul căruia Mirel Rădoi a criticat condițiile echipei gazdă. Patronul moldovenilor a răbufnit și a venit cu un mesaj pentru antrenorul oltenilor.
„El poate vorbi, acest domn simpatic, Mirel Rădoi, despre lucrurile care nu sunt la Botoșani, despre hârtia din baie, hârtia de la grupurile sanitare. Nu este un lucru atât de grav, iar vestiarele sunt din 1970.
În schimb, dacă vrei să ironizezi echipa, când primești galben în minutul 2, într-o fază care nu spunea nimic și ți-a tăiat cei doi mijlocași centrali, eu cred că Mirel trebuie să se considere norocos că a făcut egal cu noi. E adevărat că a avut niște ocazii, dar dacă ai portar, asta nu înseamnă că nu poți avea ocazii. Nu poți ironiza echipa FC Botoșani, dar nu cred că a făcut-o; eu îl știu drept un tip OK.
Noi am mutat vestiarul de două ori din cauza unor obraznici care îl boxau pe Croitoru. Nu te poți pune cu ei, vin la stadion și unii se descarcă într-un fel.
Să nu mai facă greșeala asta, să își vadă de treaba lui. Are un lot bun, este în Conference League, este pe primul loc, joacă fotbal, are două echipe; ar trebui să fie mulțumit și să-l pupe pe Rotaru pe toate părțile. I-a dat toată libertatea: jucători, bani…”, a spus Valeriu Iftime, citat de gsp.ro.
