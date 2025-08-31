Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: "Să își vadă de treaba lui" - Antena Sport

Valeriu Iftime a reacționat după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, meci la finalul căruia Mirel Rădoi a criticat condițiile echipei gazdă. Patronul moldovenilor a răbufnit și a venit cu un mesaj pentru antrenorul oltenilor.
La interviul de la finalul partidei, dar și la conferința de presă, Mirel Rădoi a spus că stadionul celor de la Botoșani nu oferă condiții demne de Liga 1. Acesta a acuzat că jucătorii săi nu au primit minimul necesar pentru desfășurarea partidei.
Ce a spus Valeriu Iftime după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani
Valeriu Iftime nu consideră însă că problemele de la FC Botoșani nu sunt „atât de grave”, specificând că vestiarele au fost construite în 1970.
De asemenea, patronul de la FC Botoșani a venit cu un mesaj dur și a transmis că Mirel Rădoi nu ar trebui să mai critice echipele adverse.
„El poate vorbi, acest domn simpatic, Mirel Rădoi, despre lucrurile care nu sunt la Botoșani, despre hârtia din baie, hârtia de la grupurile sanitare. Nu este un lucru atât de grav, iar vestiarele sunt din 1970.
În schimb, dacă vrei să ironizezi echipa, când primești galben în minutul 2, într-o fază care nu spunea nimic și ți-a tăiat cei doi mijlocași centrali, eu cred că Mirel trebuie să se considere norocos că a făcut egal cu noi. E adevărat că a avut niște ocazii, dar dacă ai portar, asta nu înseamnă că nu poți avea ocazii. Nu poți ironiza echipa FC Botoșani, dar nu cred că a făcut-o; eu îl știu drept un tip OK.
Am tras de timp? Ce Dumnezeu… Stadionul a fost plin, lumea a scandat, am făcut valuri, am dat un gol frumos, am trăit un meci de fotbal. Dacă Mirel Rădoi s-ar ocupa prea mult de spectatori, ar pierde, pleacă, nici paltonul nu îl prinde. Spectatorii sunt stăpâni, pot spune orice.
Noi am mutat vestiarul de două ori din cauza unor obraznici care îl boxau pe Croitoru. Nu te poți pune cu ei, vin la stadion și unii se descarcă într-un fel.