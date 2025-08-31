Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: "Să își vadă de treaba lui" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: “Să își vadă de treaba lui”

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 22:19

Valeriu Iftime a reacționat după FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, meci la finalul căruia Mirel Rădoi a criticat condițiile echipei gazdă. Patronul moldovenilor a răbufnit și a venit cu un mesaj pentru antrenorul oltenilor.

La interviul de la finalul partidei, dar și la conferința de presă, Mirel Rădoi a spus că stadionul celor de la Botoșani nu oferă condiții demne de Liga 1. Acesta a acuzat că jucătorii săi nu au primit minimul necesar pentru desfășurarea partidei.

Ce a spus Valeriu Iftime după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani

Valeriu Iftime nu consideră însă că problemele de la FC Botoșani nu sunt „atât de grave”, specificând că vestiarele au fost construite în 1970.

De asemenea, patronul de la FC Botoșani a venit cu un mesaj dur și a transmis că Mirel Rădoi nu ar trebui să mai critice echipele adverse.

„El poate vorbi, acest domn simpatic, Mirel Rădoi, despre lucrurile care nu sunt la Botoșani, despre hârtia din baie, hârtia de la grupurile sanitare. Nu este un lucru atât de grav, iar vestiarele sunt din 1970.

În schimb, dacă vrei să ironizezi echipa, când primești galben în minutul 2, într-o fază care nu spunea nimic și ți-a tăiat cei doi mijlocași centrali, eu cred că Mirel trebuie să se considere norocos că a făcut egal cu noi. E adevărat că a avut niște ocazii, dar dacă ai portar, asta nu înseamnă că nu poți avea ocazii. Nu poți ironiza echipa FC Botoșani, dar nu cred că a făcut-o; eu îl știu drept un tip OK.

Am tras de timp? Ce Dumnezeu… Stadionul a fost plin, lumea a scandat, am făcut valuri, am dat un gol frumos, am trăit un meci de fotbal. Dacă Mirel Rădoi s-ar ocupa prea mult de spectatori, ar pierde, pleacă, nici paltonul nu îl prinde. Spectatorii sunt stăpâni, pot spune orice.

Noi am mutat vestiarul de două ori din cauza unor obraznici care îl boxau pe Croitoru. Nu te poți pune cu ei, vin la stadion și unii se descarcă într-un fel.

Antrenorul trebuie să se ocupe de echipă, de joc, nu de spectatori. Uneori nu îi poți controla, sunt niște energii negative pe care le dezvoltă unii spectatori. La Craiova fotbalul este o adevărată pasiune.

Să nu mai facă greșeala asta, să își vadă de treaba lui. Are un lot bun, este în Conference League, este pe primul loc, joacă fotbal, are două echipe; ar trebui să fie mulțumit și să-l pupe pe Rotaru pe toate părțile. I-a dat toată libertatea: jucători, bani…”, a spus Valeriu Iftime, citat de gsp.ro.

Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată”

Mirel Rădoi a avut un discurs furibund la conferinţa de presă de după Botoşani – Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul a avut o reacţie dură cu privire la condiţiile de la stadionul moldovenilor.

Rădoi s-a plâns de faptul că jucătorilor lui nu li s-a oferit nici minimul necesar pentru desfăşurarea partidei. El a recunoscut că îşi dorea ca meciul să se termine cât mai repede.

După ce a răbufnit la flash-interviu, Mirel Rădoi şi-a continuat atacul şi în timpul conferinţei de presă. El a subliniat că a fost şocat de ceea ce a văzut la stadionul moldovenilor.

“După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni. Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici, la tot ce e aici!

Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025. S-a stricat şi aerul, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută. Din păcate, pentru mine… poate pentru altcineva, nu. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici”, a spus Mirel Rădoi, după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1.

