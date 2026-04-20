Un fost component al Generaţiei de Aur nu vrea ca stadionul Dinamo să se numească Mircea Lucescu: “Mişcare politică”

Primul care a spus că stadionul Dinamo nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu a fost Cornel Dinu. Acum şi Florin Prunea, fostul component al Generaţiei de Aur, dar şi mare dinamovist, susţine că nu este oportună decizia luată de ministrul Afacerilor Interne.
Cătălin Predoiu a semnat recent ordinul prin care viitorul stadion al lui Dinamo va purta numele “Arena Mircea Lucescu”. Predoiu anunţa anterior, după decesul regretatului “Il Luce”, că, în semn de omagiu pentru fostul mare jucător şi antrenor al lui Dinamo, noul stadion din Ştefan cel Mare îi va purta numele lui Mircea Lucescu.
“Nu pot să comentez asta. Actualul Minister de Interne este departe de cunoașterea adevăratului palmares al clubului Dinamo. Convingerea mea este că noul stadion ar trebui să păstreze numele de Dinamo”, a spus Dinu pentru digisport.ro.
Acum şi Florin Prunea îi dă dreptate lui Cornel Dinu.
“Jos pălăria pentru nea Mircea! Dumnezeu să îl odihnească, dar cred că s-a grăbit Predoiu. Mi s-a părut o mișcare politică. Mă gândesc că a fost o imagine să profite de moment. De ce să nu punem numele legendelor la loje? Cum a făcut Rapid”, a reacţionat fostul portar de la Dinamo pentru iamsport.ro.
