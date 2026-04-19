Cornel Dinu nu e de acord ca stadionul Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: “Asta e convingerea mea”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a semnat ordinul prin care viitorul stadion al lui Dinamo va purta numele “Arena Mircea Lucescu”. Predoiu anunţa anterior, după decesul regretatului “Il Luce”, că, în semn de omagiu pentru fostul mare jucător şi antrenor al lui Dinamo, noul stadion din Ştefan cel Mare îi va purta numele lui Mircea Lucescu.
Cornel Dinu a reacţionat. “Procurorul” şi-ar fi dorit ca noul stadion din Ştefan cel Mare să se numească simplu, “Dinamo”. El a spus că peluzele sau tribunele ar fi putut să primească numele unor legende ale “câinilor”.
Cornel Dinu e de părere că noul stadion al “câinilor” ar fi trebuit să se numească “Dinamo”
“Nu pot să comentez asta. Actualul Minister de Interne este departe de cunoașterea adevăratului palmares al clubului Dinamo. Convingerea mea este că noul stadion ar trebui să păstreze numele de Dinamo.
Eventual, dacă se consideră că au existat niște jucători care au scris istorie la Dinamo și care au un parcurs prin care să se identifice cu acest club, poate că tribunele și peluzele ar trebui să capete numele acestora.
Eu am o satisfacție deosebită, sunt poate singurul din lume care a ocupat toate pozițiile posibile în club. Jucător, antrenor, președinte, decenii la rând. Dinamo este o entitate care nu trebuie să dispară. Clubul are un palmares recunoscut în lume, stadionul este central”, a declarat Cornel Dinu pentru digisport.ro.
„Prin această decizie celebrăm nu doar un antrenor, ci o instituție a fotbalului românesc, european și mondial – pe Mircea Lucescu”, şi-a motivat ministrul Predoiu decizia de a numi noul stadion Dinamo “Arena Mircea Lucescu”.
“Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construiește prin știință și muncă permanentă, măsurată în decenii. Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândește acest sport.
Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar.
A plecat de jos, de la nimic, s-a ridicat prin muncă și valoare proprie, s-a perfecționat permanent.
Avem încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv care va păși în viitoarea Arenă Mircea Lucescu.
Respect pentru Mircea Lucescu!”, a mai transmis Predoiu.
