Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor atât la FCSB, cât şi la echipa patronată de Dan Şucu!

Radomir Djalovic (43 de ani), fost atacant la Rapid, a fost propus ca antrenor atât la FCSB, cât şi la giuleşteni.

Muntenegreanul este în prezent liber de contract, după ce s-a despărţit la finalul lunii februarie de Kayserispor.

Radomir Djalovic, fost atacant al Rapidului, propus ca antrenor atât la FCSB, cât şi la giuleşteni

Potrivit golazo.ro, impresarii lui Djalovic l-au propus pe muntenegrean atât la FCSB, cât şi la echipa patronată de Dan Şucu în România. Djalovic ar putea semna în vară cu Rapid, în condiţiile în care Gâlcă nu îşi va îndeplini obiectivul. Asta dacă nu va ajunge între timp la un acord cu Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB.

Djalovic a jucat la Rapid în sezonul 2008-2009, evoluând pentru giuleşteni în 24 de meciuri, în care a marcat 2 goluri. Rapid îi plătea 800.000 de euro în 2008 formaţiei croate Rijeka pentru a-l transfera de acolo. Dacă la Rijeka a avut cifre de senzaţie, 18 goluri în 31 de meciuri, la Rapid Djalovic nu a avut evoluţiile aşteptate.

Ca antrenor, Djalovic le-a mai pregătit pe Rijeka şi Maribor. La echipa croată, la care a evoluat ca jucător, a fost mai întâi antrenor secund, după care a devenit principal.