Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor atât la FCSB, cât şi la echipa patronată de Dan Şucu!

Bogdan Stănescu Publicat: 25 aprilie 2026, 19:45

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Radomir Djalovic (43 de ani), fost atacant la Rapid, a fost propus ca antrenor atât la FCSB, cât şi la giuleşteni.

Muntenegreanul este în prezent liber de contract, după ce s-a despărţit la finalul lunii februarie de Kayserispor.

Potrivit golazo.ro, impresarii lui Djalovic l-au propus pe muntenegrean atât la FCSB, cât şi la echipa patronată de Dan Şucu în România. Djalovic ar putea semna în vară cu Rapid, în condiţiile în care Gâlcă nu îşi va îndeplini obiectivul. Asta dacă nu va ajunge între timp la un acord cu Gigi Becali pentru a o prelua pe FCSB.

Djalovic a jucat la Rapid în sezonul 2008-2009, evoluând pentru giuleşteni în 24 de meciuri, în care a marcat 2 goluri. Rapid îi plătea 800.000 de euro în 2008 formaţiei croate Rijeka pentru a-l transfera de acolo. Dacă la Rijeka a avut cifre de senzaţie, 18 goluri în 31 de meciuri, la Rapid Djalovic nu a avut evoluţiile aşteptate.

Ca antrenor, Djalovic le-a mai pregătit pe Rijeka şi Maribor. La echipa croată, la care a evoluat ca jucător, a fost mai întâi antrenor secund, după care a devenit principal.

Gigi Becali transmitea că nu se grăbeşte în privinţa numirii unui nou antrenor, chiar dacă Mihai Stoica (60 de ani) îşi face griji în privinţa acestui aspect.

“Eu acum ce treabă am? Am nevoie de un antrenor. Ori vine acum pentru două luni, ori peste câteva săptămâni pentru o lună. Ăla poate ajunge mare antrenor, continuă dacă ne calificăm în Conference League.

Antrenori români și străini cu nume au spus: corespund cerințelor, numai să nu spun niciodată echipa înainte de meci și să nu vorbesc. Dacă omul o să-mi spună așa: «Tu faci echipa și schimbările, dar nu spui și nu vorbești la televizor», bat palma cu el și mă țin de cuvânt.

I-am spus și lui MM, dar voi ziceți că sunt nebun. MM a înțeles până la urmă: «Mihai, pun un antrenor la rugăciune». Voi face după rugăciune. Să vă explic n-am cum. Sunt mulți pe listă! Și români, și străini. Merg la biserică, mă rog. Nu că te rogi pentru antrenor, ci să-ți dea gândul bun”, declara Gigi Becali pentru digisport.ro.

